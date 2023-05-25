花蓮鳳林遊憩區招商 盼打造露營示範基地

花東縱谷國家風景區管理處20多年前規劃的鳳林遊憩區，因委外BOT終止後閒置多年，去年重新調整後提出環評變更並通過審查，今年重啟招商，希望打造成花蓮露營示範基地。

近年國內露營風氣盛行，觀光局花東縱谷國家風景區管理處去年重提變更申請，第1期露營區已在去年重新整理營位且修復破損設施；目前有碎石草坪露營區營位17位、RV露營區營位14位、汽車草地露營區營位13位、臨水型平台露營區營位11位、臨草地型平台露營區營位10位及相關設施。

鳳林遊憩區位於花蓮縣鳳林鎮南端與光復鄉交界，緊鄰省道台9線，全區面積48公頃，民國90年取得開發許可後進行區內設施建設計畫，91年開工，進行整地、基礎公共建設及露營設施等工程，94年依促進民間參與公共建設法與委外營運簽署BOT案，曾在區內舉辦過數次飛行傘比賽，因獲利不如預期，業者在99年協議中止契約。

縱管處發布訊息表示，將鳳林遊憩區規劃為具多功能的優質露營區，打造成為全方位營地渡假樂園，並依促參法規定徵求民間自行規劃申請參與興建營運移轉計畫案（OT/BOT）。

縱管處長郭振陵表示，基於花東縱谷整體觀光發展政策與區域發展方向，並以FICC國際露營協會4星級營地為規劃目標，成為具主題性的露營區；且為引入最適合、適地的投資規劃，將藉由與民間合作招商引資方式，徵求民間依據此案政策公告提出可行性評估報告，就鳳林遊憩區「全區」申請提案。

希望透過民間資源與創意，發揮遊憩區功能與特色，提供更豐富且優質的健康遊憩環境，將鳳林遊憩區塑造為具備多元遊憩活動的國際慢活度假營地，並可與花東縱谷旅遊帶相輔相成，共同推升花東觀光休閒產業綜效。