漁民保險出現代辦黃牛 南市區漁會：臨櫃查詢很方便

台灣黃牛事件多，連保險也有黃牛，台南市區漁會表示，最近民間就出現漁民保險等代辦黃牛情事，針對想從事漁業工作的民眾，招攬漁民保險，並藉機抽成收服務費，為抓黃牛，加強新進會員資格審查，也籲請民眾切莫便宜行事而權益受損，以及傷及漁會形象。。

台南市區漁會表示，漁會的會員福利，所要自行負擔的勞健保費用比參加職業工會低得多，因此有不少黃牛代辦且還藉機信貸抽成收費服務，此舉不但不符當初規畫漁會各類會員的福利初衷，也侵害既有漁民權益，為了抓黃牛，近期會針對新進會員落實執行資格審查，嚴防不法。

南市區漁會說，如有真正從事漁業捕撈養殖漁民、欲加入區漁會卻不知如何申請，可至區漁會臨櫃查詢，切莫便宜行事由代辦黃牛介入，讓自己的權益受損。

南市區漁會呼籲，需實際從事漁業工作的民眾，如要加入各區漁會成為各類會員，可準備相關文件，逕向各漁會確認；若有發現代辦請打電話至區漁會檢舉，區漁會將主動移送檢調，為維漁民權益、決不寬貸。