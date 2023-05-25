戰機演習頻繁…花蓮航噪防制區 明年檢討

近年來兩岸局勢緊張，花蓮機場與佳山基地戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，議員質疑航噪防制區畫設標準，已不足以應付頻繁戰機起降。花蓮縣環保局表示，明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業，相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開提供民眾申請查詢。

議員魏嘉賢指出，肯定空軍捍衛我國空域，不過隨著戰機起落激增，航空噪音問題更甚以往，其中戰機開啟後燃器緊急起飛聲響，更是響徹北花蓮地區。面對比起以往更加嚴重的航空噪音問題，現行「航空噪音防制區」畫設範圍、方式及「補助相關事宜」等，有需要檢討。

魏嘉賢表示，噪音防制區是以「村里」的行政區範圍畫設，這種方法相當不精準，像是吉安火車站以西不在噪音防制區中，但吉安火車站以北、以東卻都在範圍內；甚至花蓮市有部分地區出現被噪音防制區包圍，卻不在防制區範圍內。

環保局指出，去年6月開會，由於受到疫情影響，飛航班次減少，已有13村里不在航空噪音防制區範圍內，這次仍維持各村里原有防制區級別。依規定每2年重新檢討畫定，最近1次航空噪音檢討畫定作業，尚未超過1年，預計明年重新檢討。

環保局表示，依空軍第五戰術聯隊於機場周邊設置19座航空噪音固定監測站，所得全年監測及飛航資料，繪出等噪音線圖，再依機場周圍航空噪音防制區畫定標準，畫分3級航空噪音防制區。