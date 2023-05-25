快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰機演習頻繁…花蓮航噪防制區 明年檢討

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮戰機起降、演習頻繁，環保局明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業。本報資料照片
花蓮戰機起降、演習頻繁，環保局明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業。本報資料照片

近年來兩岸局勢緊張，花蓮機場與佳山基地戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，議員質疑航噪防制區畫設標準，已不足以應付頻繁戰機起降。花蓮縣環保局表示，明年將重新檢討航空噪音防制區畫定作業，相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開提供民眾申請查詢。

議員魏嘉賢指出，肯定空軍捍衛我國空域，不過隨著戰機起落激增，航空噪音問題更甚以往，其中戰機開啟後燃器緊急起飛聲響，更是響徹北花蓮地區。面對比起以往更加嚴重的航空噪音問題，現行「航空噪音防制區」畫設範圍、方式及「補助相關事宜」等，有需要檢討。

魏嘉賢表示，噪音防制區是以「村里」的行政區範圍畫設，這種方法相當不精準，像是吉安火車站以西不在噪音防制區中，但吉安火車站以北、以東卻都在範圍內；甚至花蓮市有部分地區出現被噪音防制區包圍，卻不在防制區範圍內。

環保局指出，去年6月開會，由於受到疫情影響，飛航班次減少，已有13村里不在航空噪音防制區範圍內，這次仍維持各村里原有防制區級別。依規定每2年重新檢討畫定，最近1次航空噪音檢討畫定作業，尚未超過1年，預計明年重新檢討。

環保局表示，依空軍第五戰術聯隊於機場周邊設置19座航空噪音固定監測站，所得全年監測及飛航資料，繪出等噪音線圖，再依機場周圍航空噪音防制區畫定標準，畫分3級航空噪音防制區。

噪音 花蓮 戰機

延伸閱讀

花蓮戰機噪音擾民 縣府明年重新檢討畫定航躁防制區

戰機演習噪音擾民 花蓮縣府將檢討航噪防制區劃定

持續兩年！深夜頻傳「神秘敲牆聲」住戶崩潰賣房 警揭真相全傻了

改裝車噪音擾民 竹南警分局聯合稽查28輛汽機車

相關新聞

戰機演習頻繁…花蓮航噪防制區 明年檢討

近年來兩岸局勢緊張，花蓮機場與佳山基地戰機起降、演習頻繁，航空噪音影響周邊住宅區，議員質疑航噪防制區畫設標準，已不足以應...

亂撿南田石 最重罰500萬

台東達仁鄉海岸盛產南田石，常有人撿回家收藏，為保護海岸自然資源，縣府設置「石頭恆久遠、一顆就破產」告示牌，提醒勿隨意撿拾...

基市景點共享運具 謝國樑：年底推出

基隆市長謝國樑青年電動車政策，4年將花15億元補助5萬輛，今年編列3.6億補助1.2萬輛。民進黨議員要求市長以「共享代替...

基隆挽留巡官 爭取首都加給

基隆巡官出走潮，基層警抱怨主因是沒有「首都警察勤務加給」、勤務又重。市長謝國樑昨天說，北北基是共同生活圈，僅基隆沒有首都...

牧場業者養牛 部落揚言抗議

花蓮牧場業者廖皎邦在光復鄉買4公頃地，養290頭乳牛生產牛乳，附近部落居民以有臭味反對，要求牧場搬遷。縣府昨開汙染防治座...

基隆住宿式長照機構一床難求 議員曝到外地安置疑受虐

基隆市議員許睿慈今天在質詢指控基隆住宿式長照機構不足，一床難求，導致有的人被迫安置至其他縣市，卻發生疑有受虐情況，社會處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦