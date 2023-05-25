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基隆挽留巡官 爭取首都加給

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆巡官出走潮，基層警抱怨主因是沒有「首都警察勤務加給」、勤務又重。市長謝國樑昨天說，北北基是共同生活圈，僅基隆沒有首都加給比較吃虧，將拜訪警政署長黃明昭爭取納入，基隆願意編列部分經費補助。

警政署日前公布全國巡官統調名單，基隆調走9人僅2人調來，「淨失」7人是全國各縣市最多。一名巡官說，基隆巡官出走潮，主要是因北北基只有基隆沒有「首都警察勤務加給」，勤務多又繁重，不如去雙北發展。

民進黨議員鄭文婷等表示，基隆基層員警不似六都員警有首都加給，導致基層員警在基隆待不了幾年就紛紛請調前往六都發展，近日更因巡官流失率全國居冠，引發基隆治安的疑慮。

警察局長張樹德說，會參考直轄市申報的作法，向警政署反映向行政院爭取，將基隆納入首都加給申請範圍，粗估要5到6千萬元；勤務的部分，員警原則上一天是上10小時的班，會滾動式調整。

謝國樑表示，基層員警非常勞累，他會讓員警有充分休息，並讓警力留在基隆。但北北基是共同生活圈，雙北有首都加給，基隆就在首都圈旁卻沒有比較吃虧，為有效提升警察的待遇，會繼續跟警政署溝通，這也顯示基隆升格的重要性。

謝國樑指出，他會拜訪警政署長探討如何改善基隆警力和待遇的問題，願意在預算上補貼，6千萬元市府可補助，再看警政署補助多少，一起來努力，讓基隆的警察有該有的補貼。

基隆 警察 謝國樑

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