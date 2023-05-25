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基市景點共享運具 謝國樑：年底推出

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市長謝國樑青年電動車政策，4年將花15億元補助5萬輛，今年編列3.6億補助1.2萬輛。民進黨議員要求市長以「共享代替購買」，不必花龐大經費、服務更多市民。謝國樑說，電動車政策已規畫共享機車，承諾觀光景點年底前會有共享運具。

議員張顥瀚昨質詢時說，花費龐大經費買電動車，不如改為共享運具，不僅可以減少私人載具，也不用花到15億，省下大筆的錢可以做其他更多的公共建設。北北桃都有共享運具，基隆不能排除在外，政策轉個彎會受到更多市民肯定。

議員張秉鈞表示，並非反對電動車政策，但是共享通行更為友善、服務的人更多。議員鄭文婷指出，基隆的停位車位不足，再怎麼蓋停車位都追不上汽機車成長的數量，未來機車停車位恐是大問題，而基隆至今也沒有YouBike，應爭取設置減少機車數量。

謝國樑說明，他的電動機車政策有把共享運具納入，第一階段希望業者提供電動機車的同時，也提供共享機車推動觀光使用。

謝國樑說，推動綠色運具希望逐步來做，「先求有再求好」，一方面改變傳統運具變成綠色運具，另方面把自有運具變成共享運具。他的5萬輛青年電動機車計畫，最終就是希望最後成為共享運具，他認為有機會做到。

謝國樑並承諾，在觀光景點在年底以前讓基隆有共享運具，也許數量不是很多，這一點會努力完成。

但對腳踏車共享運具的部分，謝國樑表示，有去YouBike拜訪且評估過，但需龐大的經費負擔，會後會另向議員說明。

謝國樑 議員

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