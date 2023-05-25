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亂撿南田石 最重罰500萬

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣府禁撿南田石，設置標語牌示提醒民眾，標語「石頭恆久遠、一顆就破產」，引發話題。記者尤聰光／攝影
台東縣府禁撿南田石，設置標語牌示提醒民眾，標語「石頭恆久遠、一顆就破產」，引發話題。記者尤聰光／攝影

台東達仁鄉海岸盛產南田石，常有人撿回家收藏，為保護海岸自然資源，縣府設置「石頭恆久遠、一顆就破產」告示牌，提醒勿隨意撿拾。南田海岸長達近3公里，縣府2015年公告嚴禁撿拾砂石，違者依「土石採取法」送辦，可處以100萬至500萬元罰鍰，大武警分局及海巡署也會不定時巡視。

南田海岸盛產的南田石，石型渾然天成，深受雅石玩家喜愛，作品參加國內外雅石競賽屢獲佳績，身價暴漲，吸引各地玩家前來尋寶。

南田石是海岸的天然保護屏障，不少人把車停放路邊就能把石頭搬上車，撿石數量愈來愈多，縣府也意識到若大家沒有節制，海岸屏障就會被破壞，因此公告嚴禁撿拾砂石。

縣府強調，民眾若要撿拾要經過合法申請，2立方公尺以下要向公所申請，2立方公尺以上向縣府申請，經申請核准，並開立證明後才能撿拾，否則將開單取締。

砂石 海巡署 台東

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