聽新聞
test
0:00 / 0:00
亂撿南田石 最重罰500萬
台東達仁鄉海岸盛產南田石，常有人撿回家收藏，為保護海岸自然資源，縣府設置「石頭恆久遠、一顆就破產」告示牌，提醒勿隨意撿拾。南田海岸長達近3公里，縣府2015年公告嚴禁撿拾砂石，違者依「土石採取法」送辦，可處以100萬至500萬元罰鍰，大武警分局及海巡署也會不定時巡視。
南田海岸盛產的南田石，石型渾然天成，深受雅石玩家喜愛，作品參加國內外雅石競賽屢獲佳績，身價暴漲，吸引各地玩家前來尋寶。
南田石是海岸的天然保護屏障，不少人把車停放路邊就能把石頭搬上車，撿石數量愈來愈多，縣府也意識到若大家沒有節制，海岸屏障就會被破壞，因此公告嚴禁撿拾砂石。
縣府強調，民眾若要撿拾要經過合法申請，2立方公尺以下要向公所申請，2立方公尺以上向縣府申請，經申請核准，並開立證明後才能撿拾，否則將開單取締。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言