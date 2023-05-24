基隆捷運第二階段怎走？ 謝國樑：評估沿安樂區進市中心

基隆捷運第一階段規畫南港到八堵，今天市議會總質詢議員關心第二階段路線如何規畫，議員秦鉦建議第二階段路線轉向人口最多的安樂區解決通勤問題。謝國樑說，捷運路線沿著安樂區路廊進入市中心有其必要性，市府未來將進行評估。

市議員秦鉦今天在議會總質詢時，建議基隆捷運第二階段路線轉向安樂區進行規畫，他說，安樂區人口多達8萬餘人，為基隆人口比例最高的行政區，每日往返台北及基隆的通勤人口及車輛數量頗多，如果捷運第二階段能在安樂區規劃設立長庚醫院捷運站，將有效改善現有的通勤狀況。

謝國樑答詢指出，中央若確認捷運負擔額及還款期程的延長，市府將啟動第二階段計畫，規畫捷運與台鐵路線並留，以提供市民更多通勤的選擇。

謝國樑說，基隆捷運第二階段路線若能連接安樂區通勤路段，沿路廊進入市區並連結至基隆火車站，對於基隆交通規劃及改善將有極大的助益。

至於捷運分攤額爭議，謝國樑說，基隆也要出錢他可以理解，但經費不能太高，目前正在向交通部、行政院爭取合理且基隆可以負擔的經費，因為未來很可能再增加，不是現在的數字。