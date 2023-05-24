宜蘭有2成長者未完成3劑疫苗接種 快去打領500禮券

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
疫情升溫，宜蘭縣衛生局宣布只要是設籍宜蘭65歲以上（47年次）長者或原住民55歲以上（57年次）符合接種資格，即日起施打疫苗可獲贈500元禮券。本報資料照
疫情升溫，宜蘭縣衛生局宣布只要是設籍宜蘭65歲以上（47年次）長者或原住民55歲以上（57年次）符合接種資格，即日起施打疫苗可獲贈500元禮券。本報資料照

新冠疫情病例數最近又再攀升，其中65歲以上長者感染占75%。宜蘭縣尚有二成長者未施打第三劑疫苗，縣衛生局請「未完成基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑」這三類對象的長者，趕快去接種疫苗，可以獲贈500元禮券。

依據疾病管制署資料統計，3月20日起開放輕症確診免隔離政策至5月中旬止，國內新冠確診已累計5千多名個案，其中65歲以上長者占75%；進一步分析，確診併發症個案如已接種滿3劑疫苗（含）以上，死亡機率確實較低，超高齡85歲以上族群接種3劑疫苗後，保護效益良好

宜蘭縣65歲以上長者有8萬多人，其中1萬7千多人尚未完成第三劑疫苗接種，縣衛生局今天宣布配合中央政策，只要是設籍宜蘭縣65歲以上（47年次）長者或原住民55歲以上（57年次）符合接種資格，即未完成基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑，即日起至年底只要完成疫苗接種，即可獲得500元禮券，請儘快就近前往快打站或合約醫療院所完成疫苗接種，保護自身及親友健康。

疫情升溫，宜蘭縣衛生局宣布只要是設籍宜蘭65歲以上（47年次）長者或原住民55歲以上（57年次）符合接種資格，即日起施打疫苗可獲贈500元禮券。圖／衛生局提供
疫情升溫，宜蘭縣衛生局宣布只要是設籍宜蘭65歲以上（47年次）長者或原住民55歲以上（57年次）符合接種資格，即日起施打疫苗可獲贈500元禮券。圖／衛生局提供

宜蘭 衛生局 確診 疫苗

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