宜蘭有2成長者未完成3劑疫苗接種 快去打領500禮券

新冠疫情病例數最近又再攀升，其中65歲以上長者感染占75%。宜蘭縣尚有二成長者未施打第三劑疫苗，縣衛生局請「未完成基礎劑、基礎加強劑及第1次追加劑」這三類對象的長者，趕快去接種疫苗，可以獲贈500元禮券。

依據疾病管制署資料統計，3月20日起開放輕症確診免隔離政策至5月中旬止，國內新冠確診已累計5千多名個案，其中65歲以上長者占75%；進一步分析，確診併發症個案如已接種滿3劑疫苗（含）以上，死亡機率確實較低，超高齡85歲以上族群接種3劑疫苗後，保護效益良好