台東「最美星空」音樂會 縣府以「6最」邀大家看星星

2023年「台東最美星空」音樂系列活動6月22日登場，今年8場次音樂會分布各鄉鎮舉行，特別的是今年邁入第6年，縣府以「6最」為主軸，邀大家來台東看星星、聽音樂。

縣長饒慶鈴說，這6最包括最長、最強、最高、最多、最跳及最美等，以最高為例就是活動拉到海拔1千多公尺的利稻村，最遠則是到蘭嶼舉行，給大家感受不同的星空之美。

台東因無光害是全台、世界觀星最美的地方之一，為行銷台東的星空，6年前縣府推出最美星空音樂系列活動，廣受好評，吸引累積逾3萬人次到訪台東參與活動觀星聽音樂。

2018年甚至與國立中央大學合作，將鹿林天文台所發現的第281561號小行星，命名為台東「Taitung」星，編號第278986號小行星則命名為陳樹菊「Chenshuchu」星。

今年8場次最美星空音樂會，分別於6月22日海端利稻分校、 7月15日關山紅石溪畔、7月22日東河金樽陸連島、8月12日大武尚武海濱公園、8月13日池上天堂路、8月19日長濱八仙洞、9月9日蘭嶼椰油國小及9月16日綠島人權紀念館。

縣府表示，今年音樂會卡司陣容堅強有宇宙人、洪佩瑜、旺福、老王樂隊、麋先生、好樂團、法蘭Fran、慢慢說樂團、柏霖PoLin、琳誼Ring、魏嘉瑩、邱軍、Cicada、Fann芳怡等多組人氣歌手及樂團。