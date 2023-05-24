宜蘭東門夜市icash Pay支付回饋消費點數 最高回饋50％

宜蘭東門夜市引入icash Pay電子支付，推出限時回饋活動，5月26日起至6月25日止，在東門夜市使用icash Pay支付消費，就能享20％OPEN POINT回饋，新戶再加碼30％，最高可享50％消費回饋。

宜蘭市長陳美玲今天出席東門夜市宣傳icash Pay活動，她表示，宜蘭東門夜市與東門商圈是外地觀光客假日逛街的好去處，更是市民日常的消費場所，除了各式服飾百貨，知名美食店家廣受好評，再加上便利的多元支付，逛夜市只要帶著手機，就可以滿足吃喝玩樂的消費需求。

市公所表示，東門夜市是宜蘭最早大量引入電子支付的夜市，此次引入icash Pay，提升夜市消費支付的多元性，為了鼓勵民眾多使用行動支付，本月26日起為期一個月活動期間，使用icash Pay在東門夜市消費結帳，回饋20％OPEN POINT點數，如果是新註冊用戶，還能另享30％點數回饋，也就是說還沒有使用icash Pay民眾，活動期間在夜市消費前完成安裝註冊，即可享有最高50％點數回饋。