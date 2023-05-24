宜蘭首例達文西開心術 陽明交大醫院摘除婦人心臟腫瘤

以達文西機械手臂進行心臟手術，有其條件限制。宜蘭65歲邱姓婦人走路幾乎喘不過氣來，到醫院檢查發現在她心臟三尖瓣上長了腫瘤，導致心臟衰竭，經過陽明交大醫院團隊評估採用達文西微創切除手術，傷口小且快速恢復，完成宜蘭地區第一個達文西開心手術案例。

這位婦人今天到醫院送花感謝開刀手術與照顧她的醫護人員，邱婦今年以來發現走路會喘，有時候感覺呼吸不到空氣，3月底由人陪同至陽明交大醫院，經心臟超音波檢查發現在心臟三尖瓣上長了一顆約1.5公分腫瘤，腫瘤長在瓣膜的葉片上，造成瓣膜嚴重逆流，導致出現心臟衰竭，於是轉到心臟外科評估進行手術。

陽明交大醫院去年引進宜蘭第一台達文西機械系統，精密穩定操刀手臂，輔以3D立體高解析度影像鏡頭，讓手術掌控度更高。這位婦人剛好符合達文西手術條件，醫院採微創切除手術時間約5個小時，術後拔除氣管內管後即可下床步行及復健，不必擔心胸骨及傷口裂開，轉到普通病房3天出院，相對於傳統開胸手術至少需住院2周以上，大幅降低住院天數。

心臟外科主任黃竣暘說，以安全性來說，傳統開心手術仍為首選，但會有較大傷口，也需要鋸開胸骨；以邱婦為例，達文西手術在胸腔有一個5公分手術傷口，其餘是機械手臂進出小孔洞，由於傷口小減少組織創傷，病人疼痛明顯減輕。