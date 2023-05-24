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花蓮市公所接超級任務 僅憑2線索尋百年前殉職日警下落

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本人小山正義（中）今天由友人陪同拜會花蓮市公所，向市長魏嘉彥（左3）、文史工作者黃家榮（右3）致謝。記者王燕華／攝影
日本人小山正義（中）今天由友人陪同拜會花蓮市公所，向市長魏嘉彥（左3）、文史工作者黃家榮（右3）致謝。記者王燕華／攝影

花蓮市公所2年前接到一項來自海外的「超級任務」，日本人小山正義請求代為尋訪百年前在花蓮殉職的叔公下落，文史工作者黃家榮憑姓名、生前為巡警兩條線索，查出小山實於1916年在瑞穗巡查鐵路時不幸觸電身亡。小山正義今天到市公所表達感謝，市長魏嘉彥與黃家榮都允諾繼續深入調查，希望找到骨灰安置地點。

「請恕我冒昧寫信，但迄今為止以各種資料進行調查，無論如何都無法解決，為此深感苦惱」這封來自日本熊本縣的書信，委託人是小山正義，他說，叔公小山實是台灣巡警，1916年2月4日在花蓮去世，年僅34歲且單身，家人一直無法知道叔公在台狀況，請求市公所協助。

文史工作者黃家榮獲市公所委託協尋，近日終於有進展，小山正義今天由友人日本曉峰株式會社社長小林翔陪同到花蓮市公所致謝。

67歲的小山正義說，7年前退休後偕妻子到高雄旅遊，正好發生熊本大地震，台灣人知道他來自熊本，給予很多溫暖，讓他感念在心，想到父親曾告訴他叔公將人生獻給台灣一事，因家人一直不知道詳細狀況，身為小山家戶長，他對叔公深感抱歉，覺得必須到花蓮上香，才動念提筆跨海求助。

黃家榮說，當時僅有「小山實、台灣巡警」2條線索，先上網查找數位新聞資料，但年代久遠沒有收穫，一度卡關；上個月靈機一動，想到台北建功神社是祭祀因公殉職的招魂社，或許有資料，果然在祭祀名錄中發現小山實的名字。

接著又從一份日文書寫的原住民地區殉職者資料，查到小山實於大正5年（1916年）在璞石閣支廳掃叭監督所（今瑞穗鄉舞鶴地區），執行警備線蹈查作業時，不幸觸電死亡。

小山正義激動落淚感謝市公所協助，還帶來家鄉的米、水、鹽悼念叔公。黃家榮推測，小山實因公殉職，事故地點或許會設置紀念碑，或者舞鶴當地留有墓塚，他與魏嘉彥都允諾繼續查訪，盡力完成小山家人長久以來的心願。

日本人小山正義（左起）感謝花蓮市長魏嘉彥、文史工作者黃家榮協助，讓家人知道他叔公小山實在台殉職的情況。記者王燕華／攝影
日本人小山正義（左起）感謝花蓮市長魏嘉彥、文史工作者黃家榮協助，讓家人知道他叔公小山實在台殉職的情況。記者王燕華／攝影
日本人小山正義2年多前跨海寫信向花蓮市公所求助尋訪其叔公小山實在台殉職的情況。記者王燕華／攝影
日本人小山正義2年多前跨海寫信向花蓮市公所求助尋訪其叔公小山實在台殉職的情況。記者王燕華／攝影
日本人小山正義帶來家鄉熊本的米、鹽與水，悼念百年前在花蓮殉職的叔公小山實。記者王燕華／攝影
日本人小山正義帶來家鄉熊本的米、鹽與水，悼念百年前在花蓮殉職的叔公小山實。記者王燕華／攝影

花蓮 文史工作者 日本

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