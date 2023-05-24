戰機演習噪音擾民 花蓮縣府將檢討航噪防制區劃定

花蓮機場與佳山基地距住宅區不遠，空軍戰備任務及演習頻繁，航空噪音更甚以往，縣議員魏嘉賢質疑防制區劃設標準，縣府指依法規處理，明年重新檢討航空噪音防制區劃定作業。

無黨籍縣議員魏嘉賢表示，近期台海局勢緊張，空軍戰備任務及相關演習情況頻繁，使得戰機起落次數激增，航空噪音問題更甚以往，其中戰機開啟後燃器緊急起飛的聲響更是響徹北花蓮地區。縣民皆肯定空軍捍衛空域任務，但嚴重的航空噪音問題，現行「航空噪音防制區」的劃設範圍、方式以及補助相關事宜等，確實有需要依照現況檢討和改進。

魏嘉賢指出，目前噪音防制區是以「村里」的行政區範圍劃設，然而這種方法相當不精準，例如吉安火車站以西不在噪音防制區中，但吉安火車站以北、以東卻都在範圍內；甚至花蓮市有部分地區出現被噪音防制區包圍，卻不在防制區範圍內的情況。

魏嘉賢建議縣府應該重新思考更加精確的劃設方式，應公開噪音調查數據，並放寬航空噪音阻隔設施補助標準，以使所有資訊都更加公開透明，並實質提升花蓮市、吉安鄉、新城鄉及秀林鄉周邊整體居住和生活品質。

對此，花蓮縣環保局表示，依空軍第五戰術聯隊於機場周邊設置19座航空噪音固定監測站所得全年監測及飛航資料，輸入美國航空總署所發展的整合噪音模式，繪出等噪音的封閉曲線。

輸入的資料包括花蓮機場基本資料，如機場附近詳細地圖、跑道長度、起飛點等、整年度的航機及飛航資訊，如架次、機型、航軌、引擎推力等與氣象資料等參數，即可繪出等噪音線圖。

再依機場周圍航空噪音防制區的劃定標準，從航空噪音日夜音量60分貝至75分貝以上之區域劃分3級航空噪音防制區，全國各機場所在地縣市政府皆依此相關規範辦理航空噪音防制區劃定作業。

花蓮縣環保局指出，去年6月召開航空噪音防制區重新劃定檢討會議，依據監測所得飛航資料，繪出航空噪音等噪音線圖，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，飛航班次減少，已有13村里不在航空噪音防制區範圍內，為爭取民眾福利不變，這次仍維持各村里原有防制區級別。

花蓮縣環保局依規定每2年重新檢討劃定，最近1次航空噪音檢討劃定作業，迄今尚未超過1年，預計明年將重新檢討航空噪音防制區劃定作業。相關航空噪音監測數值及等噪音線圖資，都公開透明提供民眾申請查詢。