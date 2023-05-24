「一顆就破產」禁撿台東南田石 縣府：罰款一百萬元起跳

台東縣達仁鄉海岸盛產「南田石」，深受玩家及民眾青睞，常有人撿拾帶回家，為保護海岸自然資源，縣府近日設置標語牌示提醒民眾，有趣的是標語「石頭恆久遠、一顆就破產」令人會心一笑。

縣府表示，南田海岸長達近3公里，標語牌示設置在進出海邊的通道上，易讓民眾看得見及辨識，設計「石頭恆久遠、一顆就破產」的標語，目的就是提醒大家不要觸法，避免受到高額罰緩。

縣府表示，2015年已公告南田海岸嚴禁撿拾砂石，違者依「土石採取法」移送法辦，並處以100萬元至500萬元罰鍰，其中包含南田石在內，並結合大武警分局及海巡署不定時巡視稽查。

南田海岸盛產的南田石，每顆石型渾然天成，過去幾年來深受雅石玩家收藏，加上作品參加國內外雅石競賽屢獲佳績，身價暴漲，吸引各地玩家前來尋寶，連一般民眾也會來碰碰運氣。

但由於南田石是海岸的天然保護屏障，不少人把車停放路邊就能把石頭搬上車，撿石數量愈來愈多，縣府也意識到若大家都撿石回去，海岸屏障就會被破壞，因此，公告嚴禁撿拾砂石。