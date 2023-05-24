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拆遊具惹怨 基隆推室內兒童樂園

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑昨天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／市府提供
基隆市長謝國樑昨天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／市府提供

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具或封閉禁用，導致部分地區親子無處遊玩放電，封閉時用黃色警示線圍起來又像命案現場，議員促市府提對策。市長謝國樑說，已規畫在7個行政區開辦室內兒童樂園，信義區已開幕，七堵區室內兒童樂園預定6月2日開放。

基隆市議員林旻勳、連恩典昨天在議會質詢時，都提及市府拆除兒童遊具引發民怨問題。林說，很多里鄰公園、小公園的兒童遊具，不是破損就是被整座拆掉，或是用黃色警示線圍起來禁止使用，造成不便。

林旻勳說，與其要家長另外帶小孩去其他運動空間遊戲，還不如修繕在住家附近走路2、3分鐘就能到的小公園遊具。

連恩典表示，公園除了可設遊具供兒童使用，也可以安排專人在公園帶活動，不一定要有遊具，也建議市府興建能遮陽、遮雨的多功能公共活動空間。

謝國樑表示，中央頒布兒童遊具設施須符合CNS標準等規範，各縣市都有公園遊具因配套不足無法使用的困擾。市府已規畫編列明年度設置遊具預算，爭取中央補助。室內兒童樂園相較戶外設施較不容易毀壞，市府在7個行政區尋找合適空間規畫設置，信義區行政大樓兒童樂園已於3月30日開幕，第二處七堵區行政大樓室內兒童樂園將在6月2日啟用。

謝國樑 基隆 議員

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