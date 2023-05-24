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抵押房子買地 他留住鸞山森林

聯合報／ 記者尤聰光卜敏正／台東報導
台東鸞山部落布農族人阿力曼善用大自然豐富環境，做生態導覽。記者卜敏正／攝影
台東鸞山部落布農族人阿力曼善用大自然豐富環境，做生態導覽。記者卜敏正／攝影

台東縣延平鄉鸞山部落布農族人阿力曼18年前為保留鸞山原始森林，四處借錢，甚至把房子抵押給銀行，買下土地成立「鸞山森林文化博物館」，善用大自然賜予的豐富環境、生態資源，以「會走路的樹」為主題，導入生態導覽，迄今逾25萬人次造訪。

18年前有財團準備收購鸞山土地開發，開啟阿力曼守護土地決心，他尋求社會資源，團結部落力量，留下大片鸞山原始森林，成立「鸞山森林文化博物館」，透過導覽認識森林保育，吸引逾25萬人次造訪，享受森林教育。

61歲阿力曼說，很多人稱讚他很厲害，把森林和土地轉化成觀光勝地，其實這是錯誤想法，他是珍視大自然給予的資源，教育大家愛護環境，進而帶起一股風氣。

「守護部落山林這條路真的很辛苦！」阿力曼有感而發地說，為留住這塊地，他四處借錢，甚至把房子抵押給銀行，不時被朋友、銀行催帳，家計也陷入困境，家人也有微詞，但他從未放棄，最後把地買下來時，他快50歲了。

他表示，為求生活，善用土地種植農作物是天經地義，能否長久永續更是重點，應該與大自然共生，將自然資源結合環境教育，並加入在地文化故事，讓每棵樹、每株植物更具意義及價值。

博物館 房子 布農族人

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