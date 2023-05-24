櫟林天堂闢薑田 將罰近百萬

台東縣達仁鄉安朔地區森林是全國殼斗科物種密度及多樣性最高地區，被譽為「櫟林天堂」，保育團體日前連署為森林請命引發關注，縣府實勘發現，業者租地違法超限開挖、種薑，已請業者陳述意見，依法將開罰近百萬元，農民呼籲，保育也要顧生計。

縣議員蔡玉玲昨天在議會，針對本報日前報導安朔森林「櫟林天堂」，被剷除改闢薑田質詢縣府官員，指以空拍機調查，發現該處違法開闢薑田，超限利用面積恐達百公頃，嚴重威脅安朔部落水土保持。

農業處長許家豪表示，北部某農場業主向國產署承租多筆土地後，向達仁鄉公所申請中耕除草，依法只能除草，業者違法開發，縣府抽查後邀水保專家場勘，發現4筆土地已砍除地上樹木將種生薑，超限開發1至3公頃，初估超挖約8公頃，依法可罰近百萬元。

「保育也要顧及農民生計！」達仁鄉林姓農民坦言，農民不懂殼斗科物種，若保育能帶給農民生計，絕對支持，若無生計保障則反對；張姓薑農無奈表示，沒人知道樹是珍貴物種，若合法申請土地種薑，被說濫墾濫伐也很無辜。

國產署表示，達仁鄉安朔地區櫟林被剷除改闢薑田，基於保護珍貴樹種，將配合行政院林務、林政一元化政策，該區國有非公用土地，優先移撥農委會林務局規畫，並暫停土地出租，也鼓勵環保團體認養。業者若承租土地違法開發，由主管機關依水保法處置。

台灣生態學會前年接受台東林管處調查計畫，得知達仁安朔地區森林是全國殼斗科物種密度及多樣性最高地區，在海拔400至601公尺間有14種櫟族，在助矢山山頂一帶可見9種櫟林。

學會理事長陳玉峰表示，櫟林是原民可永久流傳的珍貴資產，應該永續經營。