基隆警輪班看守「攻擊伯」 議員批荒謬 謝國樑：短期措施

基隆市議會民進黨團今天總質詢時，質疑市府和市警局「將帥無能，累死三軍」，派警方輪班看守被稱為「攻擊伯」的洪姓男子，勤務安排不當。基隆市長謝國樑說，這是短期、並非常態性的作法，初期要理解洪男並掌控行蹤，後續還會跟地檢署、法院商討，再提出更好的方案。

住在基隆市東明路的60多歲洪姓男子，酒後會大聲喧鬧，干擾鄰居生活，近兩年還會動手打人，被網友稱為「攻擊伯」。警方兩年來依傷害罪嫌移送偵辦39案，另依社會秩序維護法裁處4案，施加管束43次、書面告誡2次無效，昨天起上午8點到晚上8點，安排兩名警員跟在他的旁邊，防止他滋事。

市議員鄭文婷批評市警局派員警看守洪男很荒謬，要求謝國樑解除這項勤務。陳宜說，衛生局及社會處應建立精神病患前端管理及追蹤輔導機制，降低個案可能帶來的危害。吳驊珈質疑警員跟隨市民出入是否違法？警察勤務過重，這項勤務是否會增加基層員警壓力？補強社會安全網才能降低社會成本。

謝國樑表示，看到新聞報導才知道地方民眾兩年來的壓力，他跟衛生局、警察局開會討論過後，認為不論是基隆治安或精神理由，不能讓一個人長期對地方造成這麼深遠的影響。透過這項勤務，可以在短期內增加對他的理解，林掌握他的行蹤。

謝國樑說，市府也會聯絡地檢署、法院，他認為像這樣子的人，如果是精神有問題，就給予醫療處遇，如果不是精神問題，長期擾民，法院應該考慮預防性羈押才對。市府會小心處理這名個案子，權衡警員狀態跟民眾權益，檢討怎麼樣做可以做得更好。

有關警力運用問題，市議員張顥瀚提到六都員警享有繁重加給1年近10萬元，導致基隆員警請調求去，要求市府積極向中央爭取修法，編列預算支持基隆基層員警。

市議員曾怡芳表示，基隆市非直轄市，在經費補助不足、沒有加給情況下，市警局長張樹德又下令執行各項專案業務，導致警員體力不支、壓力過大紛紛請調，讓基隆快變成警員不足城市，狀況不能再持續惡化下去。