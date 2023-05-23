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花蓮中央路設行人庇護島挨車撞 議員批太突出設計不良

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府在中央路增設左轉道，和平路口新設行人庇護島，縣議員傅國淵認為太突出易釀車禍，建議改善。記者王燕華／攝影
花蓮縣府在中央路增設左轉道，和平路口新設行人庇護島，縣議員傅國淵認為太突出易釀車禍，建議改善。記者王燕華／攝影

花蓮縣府在市區要道中央路增設左轉車道，部分路口設置行人庇護島，縣議員傅國淵指出，因為沒有考量車行動線，庇護島被撞好幾次，還要加裝反光防撞桿保護，建議參考壽豐鄉行人庇護島改善；縣府坦言設置初期確實發生幾次車禍，駕駛逐漸熟悉後已減少，縣府也在做檢討，會改善得更好。

中央路是花蓮南北向要道，原本沒有左轉車道，上下班交道尖峰時間十分壅塞，縣府建設處向內政部爭取，獲核定7000餘萬元，去年起執行中央路1段至4段新設左轉道工程，以調整標線或調整分隔島方式，挪出空間設置左轉道，預計今年7月完工。

民眾黨籍縣議員傅國淵表示，工程內容包括部分路口設置行人庇護島，目的是防止車輛撞到行人，卻沒考量到行車動線，車輛轉彎時經常撞到庇護島，尤其是中央路、和平路口的庇護島過於突出，被撞了好幾次，後來還得加裝多支反光防撞桿。

「這是我看過最爛的保護行人措施」，傅國淵說，壽豐鄉的行人庇護島就做得很好，建議縣府在工程驗收時將這部分納入，要求廠商把防撞設施做好，讓工程更完善。

建設處長鄧子榆說，設置行人庇護島就是不希望車輛「切西瓜」式快速轉彎，設置之初曾撞到幾欠，這幾個月下來已減少，縣府也會持續檢討，希望改善得更好。

對於民眾反映部分路口標線歪斜不順暢，鄧子榆說，已對路口做全面盤點，部分路口漸變調整的不夠順暢，會做微調，將既有標線磨除重畫或者重鋪路面重新畫設都會評估。

花蓮 車道 議員

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