防連日降雨致災 花蓮市長魏嘉彥視察抽水站整備

受鋒面影響，全台各地有雨，且今年第2號颱風「瑪娃」持續增強，花蓮市長魏嘉彥今天視察萬壽抽水站運作狀況，也關切洩水孔及排水設施清溝作業，確保水利設施正常運作。

進入雨量最豐沛的梅雨及颱風季節，根據中央氣象局觀測，今年第2號中度颱風瑪娃，清晨2時中心位置位於鵝鑾鼻東南東方3050公里的海面上，向北北西轉西北的方向前進，強度持續增強，雖距離台灣尚遙遠，未來發展仍待觀察。

魏嘉彥今天下午視察萬壽抽水站，確認機組操作運作正常，也關切全市路樹修剪、家戶排水溝、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業，做好防範。

工程隊長余世崘說明，萬壽抽水站內有4座抽水機組，若同時運作每秒可抽取20立方公尺的水量，再搭配電動撈污機、攔污柵、電動閘門等，可在汛期間發揮抽水救災功能。

余世崘指出，花蓮市共有10處抽水站，工程團隊透過區域排水監控系統掌握美崙溪水位，可即時進駐抽水站，另外也備有12座移動式抽水機，供低窪、易淹水地區預備使用。

魏嘉彥指出，清溝作業發現水溝內堆積大量菸蒂、落葉或垃圾，甚至還有油垢結塊或菜渣、飯粒等都會影響排水，呼籲民眾、小吃飲食店做好油水分離設施，切勿直接排入水溝，造成堵塞。