花蓮慈濟醫院兒保醫療中心 守護東部受虐兒

花蓮慈濟醫院急診日前收治下體嚴重撕裂傷1歲多女童，因家長說詞反覆，無法認定是否車禍造成，經兒保醫療中心等專業的鑑識、訪視確認，給予相關支持協助，保護女童安全。

由於這名轉診來的女童小星（化名），因下體有嚴重撕裂傷，由醫院婦產科及兒科急診醫師進行傷勢評估，醫療團隊先以疑似性侵通報並進行驗傷採證，兒保醫療中心隨即啟動一站式流程，與花蓮縣政府社會處社工及花蓮縣警察局婦幼警察隊到院一起處理。

經檢警與鑑識團隊連夜至車禍現場勘查後，確認是一起因疏忽照顧，導致女童車禍受傷的意外。在釐清小星受傷的原因後，兒保醫療中心團隊前往小星家中訪視，發現小星爸爸1人要照顧3個子女，且家中因經濟困難，無法裝置庭院大門，一不注意孩子就走到馬路上，導致小星發生車禍意外。

為了預防意外事件再次發生，個管師廖夏慧說，小星住院時，使用了團隊所設計的簡易親職諮詢教材，針對小星爸爸進行個別衛教與親職教育，出院後也連結相關社福資源，包含慈濟基金會等協助改善小星一家人的生活環境，讓孩子的居家環境更安全。

花蓮慈濟醫院說明，衛生福利部保護服務司於民國107年7月在全台成立7個兒少保護醫療區域整合中心，花蓮慈濟醫院當時承接區域包含花蓮、台東兩縣市，連結花、東兩地社政與醫療網絡合作。

隔年正式納入小兒部組織編制「兒少保護區域醫療整合中心」，並以跨部門、跨網絡合作模式、自行研發兒虐教材、深入社區、跨醫療網絡合作、青少年議題的專長與服務等6大特色，獲得國家生技醫療產業策進會第25屆SNQ國家品質標章認證。

「兒保醫療中心重視每一個兒少的生命，是否有好好的被對待。」兒保醫療中心主任張雲傑表示，透過兒少保護通報數據分析，結合院內兒少保護通報服務流程及兒科醫師經驗，於108年首次推出「居家安全簡易親職諮詢服務」，持續推動之下，協助花蓮縣政府減少167件兒少保護調查案件。

兒保醫療中心除了自行研發兒虐傷勢辨識提示卡、全台首創即時居家安全簡易親職諮詢等創新特色外，也跨網絡合作的樞紐，串起社政、檢、警、醫療、司法與教育團隊，同時整合醫療資源，深入社區，積極參與兒少保護個案處遇，讓兒保工作做得更縝密，不漏接任何一個孩子，也針對社區與學校常見的青少年議題，協助評估需求與轉介醫院青少年照護團隊與相關治療服務。

兒保醫療中心努力守護東部弱勢兒少，花蓮慈濟醫院為花蓮地檢署驗傷採證「概括囑託」的委託單位，共有8人協助驗傷採證醫師獲頒發花蓮縣縣長感謝狀，並獲得花蓮縣衛生局考核優等，及衛生福利部保護服務司頒發感謝狀。

此外，張雲傑獲聘為花蓮縣縣兒少福利促進委員會委員，並榮獲保護服務工作最高榮譽「第8屆紫絲帶獎—新銳獎」的肯定，也帶領兒保團隊榮獲第25屆SNQ國家品質標章認證的殊榮。