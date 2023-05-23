快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

聯合報／ 記者陳雅玲／即時報導
臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供
臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供

AI人工智慧的發展帶來全新的刺激，有老師擔心學生濫用反帶來負效果，但也有偏鄉老師將人工智慧軟體chatgpt運用在課程中，帶領偏鄉學生走進數位時代，課程成果引起日本關注，臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。

唐宇新表示，一開始他在臉書看到千葉縣政府轄下的粉專《日本千葉玩透透》，恰巧小學四、六年級社會課中，有一些課程議題與這類型的縣市旅遊行銷有關，他便主動與粉專負責人聯繫。

雙方互動一陣子後，一同策畫線上座談會「從自己的家鄉看別人的家鄉」，並使用chatgpt將中文與日文並列的情形下進行座談，對談的議題主要以家鄉的面積、人口的變化、少子化後學校存廢與去留、家鄉旅遊、家鄉特產與祭典進行交流。

對談結束後，唐宇新與學生再次進行課程時，就以當時的影片、簡報讓學生閱覽，同時針對部份議題進行問卷調查，檢視學生是否理解彼此家鄉所遇見的問題是不是一樣。

學生的應答中，很清楚的看見彼此所關懷的重點，同時也看見學生期待家鄉也能有這樣的協會，並由專人經營行銷家鄉特色，學生也以人工智慧運用成果編繪感謝卡，致贈給《日本千葉玩透透》。

唐宇新在課程中使用chatgpt軟體已經有一段時間，他說，chatgpt加上AI生圖的技術，讓孩子不斷嘗試，在過程中，他試圖讓孩子看見人工智慧的能與不能，也讓他們見識到AI文字生圖的實力。

他認為孩子很清楚只有駕馭這些技術，才不會被這些技術奴役，所以四年級的祐祐在社會課的課堂上就說「這些科技很有趣，也很好玩。不過，他也有可能會說謊。」所以他帶領孩子回到課本與google上搜尋真相，讓他們好好的運用這些科技。

臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供
臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供
臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供
臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。圖／唐宇新提供

日本 AI 偏鄉

延伸閱讀

日本宣布 參選2032年聯合國安理會非常任理事國

花蓮天文旅遊 賞星結合咖啡及茶香

台灣生物多樣性獎揭曉 花蓮獲金獎為唯一得獎縣市政府

日本將管制銷陸晶片設備 大陸業者害怕比美國更嚴格

相關新聞

基隆警輪班看守「攻擊伯」 議員批荒謬 謝國樑：短期措施

基隆市議會民進黨團今天總質詢時，質疑市府和市警局「將帥無能，累死三軍」，派警方輪班看守被稱為「攻擊伯」的洪姓男子，勤務安...

花蓮中央路設行人庇護島挨車撞 議員批太突出設計不良

花蓮縣府在市區要道中央路增設左轉車道，部分路口設置行人庇護島，縣議員傅國淵指出，因為沒有考量車行動線，庇護島被撞好幾次，...

Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

AI人工智慧的發展帶來全新的刺激，有老師擔心學生濫用反帶來負效果，但也有偏鄉老師將人工智慧軟體chatgpt運用在課程中...

拆除遊具引發民怨 謝國樑：第2座室內兒童樂園即將開幕

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具，或封閉禁用。市議員林旻勳今天質詢時說，遊具拆掉讓親子苦惱，黃色警示線圍起來又像命案...

花蓮慈院兒少保護醫療中心連結資源 守護東部弱勢兒童

花蓮慈濟醫院曾收治1歲女童小星（化名），身上有明顯撕裂傷，經檢警調查發現，由於父親獨自照顧3個子女，家庭經濟弱勢，才導致...

宜蘭府會爭取54億鐵路高架配合款 吳澤成：不可能補助

宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣府必須編列54.39億配合款，是一筆不小的財政負擔。議長張勝德今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦