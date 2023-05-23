Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

AI人工智慧的發展帶來全新的刺激，有老師擔心學生濫用反帶來負效果，但也有偏鄉老師將人工智慧軟體chatgpt運用在課程中，帶領偏鄉學生走進數位時代，課程成果引起日本關注，臉書粉絲專業《日本千葉玩透透》日前邀請花蓮源城國小教師唐宇新透過線上對談會，以chatgpt對談「從自己的家鄉看別人的家鄉」。

唐宇新表示，一開始他在臉書看到千葉縣政府轄下的粉專《日本千葉玩透透》，恰巧小學四、六年級社會課中，有一些課程議題與這類型的縣市旅遊行銷有關，他便主動與粉專負責人聯繫。

雙方互動一陣子後，一同策畫線上座談會「從自己的家鄉看別人的家鄉」，並使用chatgpt將中文與日文並列的情形下進行座談，對談的議題主要以家鄉的面積、人口的變化、少子化後學校存廢與去留、家鄉旅遊、家鄉特產與祭典進行交流。

對談結束後，唐宇新與學生再次進行課程時，就以當時的影片、簡報讓學生閱覽，同時針對部份議題進行問卷調查，檢視學生是否理解彼此家鄉所遇見的問題是不是一樣。

學生的應答中，很清楚的看見彼此所關懷的重點，同時也看見學生期待家鄉也能有這樣的協會，並由專人經營行銷家鄉特色，學生也以人工智慧運用成果編繪感謝卡，致贈給《日本千葉玩透透》。

唐宇新在課程中使用chatgpt軟體已經有一段時間，他說，chatgpt加上AI生圖的技術，讓孩子不斷嘗試，在過程中，他試圖讓孩子看見人工智慧的能與不能，也讓他們見識到AI文字生圖的實力。