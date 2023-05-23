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拆除遊具引發民怨 謝國樑：第2座室內兒童樂園即將開幕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／基市府提供

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具，或封閉禁用。市議員林旻勳今天質詢時說，遊具拆掉讓親子苦惱，黃色警示線圍起來又像命案現場，要求市府提出對策。市長謝國樑說，已規畫在7個行政區開辦室內兒童樂園，信義區已開幕，七堵區室內兒童樂園預定6月2日開放使用。

基隆市議員林旻勳、連恩典今天在「市長施政總質詢」時，都提及市府拆除兒童遊具引發民怨問題。林說，很多里鄰公園、小公園的兒童遊具，要不破損，要不整座拆掉，或是用黃色警示線圍起來禁止使用，造成親子不便。

林旻勳說，與其要家長要開車、騎車或搭公車，才能帶小孩去玩的運動空間遊具比起來，住家附近走路2、3分鐘就能到小公園遊具更實用。現在看到遊具消失、破損或圍起來，令民眾感到無奈。

連恩典表示，公園除了可設遊具供兒童使用，也可以安排專人在公園帶活動，不一定要有遊具。另外市府也應多興建能遮陽、遮雨的多功能公共活動空間。

謝國樑表示，中央頒布兒童遊具設施須符合CNS標準等規範，各縣市都有公園遊具因配套不足無法使用的困擾。市府已規畫編列明年度設置遊具預算，並爭取中央補助。

謝國樑說，接任市長後希望提供市民更多室內遊樂空間，因為相較戶外設施比較不容易毀壞，避免出現尖尖角角對孩子帶來風險。市府將7個行政區尋找合適的場地與空間，規畫設置室內兒童樂園。設在信義區行政大樓的兒童樂園已在3月30日開幕，設在七堵區行政大樓室內兒童樂園，將在6月2日啟用。

基隆市長謝國樑今天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天在議會答詢時說，七堵區室內兒童樂園預訂6月2日開幕。圖／基市府提供

謝國樑 基隆 親子

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