拆除遊具引發民怨 謝國樑：第2座室內兒童樂園即將開幕

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具，或封閉禁用。市議員林旻勳今天質詢時說，遊具拆掉讓親子苦惱，黃色警示線圍起來又像命案現場，要求市府提出對策。市長謝國樑說，已規畫在7個行政區開辦室內兒童樂園，信義區已開幕，七堵區室內兒童樂園預定6月2日開放使用。

基隆市議員林旻勳、連恩典今天在「市長施政總質詢」時，都提及市府拆除兒童遊具引發民怨問題。林說，很多里鄰公園、小公園的兒童遊具，要不破損，要不整座拆掉，或是用黃色警示線圍起來禁止使用，造成親子不便。

林旻勳說，與其要家長要開車、騎車或搭公車，才能帶小孩去玩的運動空間遊具比起來，住家附近走路2、3分鐘就能到小公園遊具更實用。現在看到遊具消失、破損或圍起來，令民眾感到無奈。

連恩典表示，公園除了可設遊具供兒童使用，也可以安排專人在公園帶活動，不一定要有遊具。另外市府也應多興建能遮陽、遮雨的多功能公共活動空間。

謝國樑表示，中央頒布兒童遊具設施須符合CNS標準等規範，各縣市都有公園遊具因配套不足無法使用的困擾。市府已規畫編列明年度設置遊具預算，並爭取中央補助。