快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

花蓮天文旅遊 賞星結合咖啡及茶香

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮縣府推動天文旅遊，今年6月及8月推出結合「香味」元素的賞星行程，與茶園、柚園及咖啡莊園結合，推出2場次體驗遊程，即日限額開放報名。

花蓮縣府推出9主題天文旅遊系列活動，將星空導覽按照季節、節慶及鄉鎮特色推出不同亮點遊程，其中「23.5度品味星空」莊園體驗，將於6月及8月登場，網路報名即日起開跑。

花蓮縣府觀光處長張志翔透過新聞稿指出，品味星空結合花蓮特有香味，包含蜜香紅茶、精品咖啡及柚子，6月17日於瑞穗鄉吉林茶園場次，以茶香為主題，帶領遊客走進茶園、品茶即採茶，晚上有天文導覽及戶外星空漫步。

張志翔指出，第二場次海岸咖啡於8月12日在花蓮的豐濱鄉部落，在海岸沿線體驗手烘咖啡、原民創意料理等，晚間同樣是天文導覽及戶外星空漫步，舉辦時間8月12日。

花蓮縣府觀光處指出，「23.5度品味星空」2場活動即日起開放報名，每場次限量20名額，此外，還有其他如月光賞星船、縱谷賞星團等9主題天文旅遊活動，活動時間幾乎全年都有，民眾可上「流星花蓮-山海星光」網站查詢遊程資訊及報名。

花蓮 咖啡 創意料理

延伸閱讀

台灣生物多樣性獎揭曉 花蓮獲金獎為唯一得獎縣市政府

花蓮縣府辦天文旅遊 北回歸線23.5度品味星空與茶香

熱銷百萬片復刻回歸！85℃拿破崙、沙架4經典 限期上架

花蓮／北回歸線標誌公園 感受趣味橫生人文旅遊景觀

相關新聞

基隆警輪班看守「攻擊伯」 議員批荒謬 謝國樑：短期措施

基隆市議會民進黨團今天總質詢時，質疑市府和市警局「將帥無能，累死三軍」，派警方輪班看守被稱為「攻擊伯」的洪姓男子，勤務安...

花蓮中央路設行人庇護島挨車撞 議員批太突出設計不良

花蓮縣府在市區要道中央路增設左轉車道，部分路口設置行人庇護島，縣議員傅國淵指出，因為沒有考量車行動線，庇護島被撞好幾次，...

Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

AI人工智慧的發展帶來全新的刺激，有老師擔心學生濫用反帶來負效果，但也有偏鄉老師將人工智慧軟體chatgpt運用在課程中...

拆除遊具引發民怨 謝國樑：第2座室內兒童樂園即將開幕

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具，或封閉禁用。市議員林旻勳今天質詢時說，遊具拆掉讓親子苦惱，黃色警示線圍起來又像命案...

花蓮慈院兒少保護醫療中心連結資源 守護東部弱勢兒童

花蓮慈濟醫院曾收治1歲女童小星（化名），身上有明顯撕裂傷，經檢警調查發現，由於父親獨自照顧3個子女，家庭經濟弱勢，才導致...

宜蘭府會爭取54億鐵路高架配合款 吳澤成：不可能補助

宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣府必須編列54.39億配合款，是一筆不小的財政負擔。議長張勝德今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦