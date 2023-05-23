花蓮天文旅遊 賞星結合咖啡及茶香

花蓮縣府推動天文旅遊，今年6月及8月推出結合「香味」元素的賞星行程，與茶園、柚園及咖啡莊園結合，推出2場次體驗遊程，即日限額開放報名。

花蓮縣府推出9主題天文旅遊系列活動，將星空導覽按照季節、節慶及鄉鎮特色推出不同亮點遊程，其中「23.5度品味星空」莊園體驗，將於6月及8月登場，網路報名即日起開跑。

花蓮縣府觀光處長張志翔透過新聞稿指出，品味星空結合花蓮特有香味，包含蜜香紅茶、精品咖啡及柚子，6月17日於瑞穗鄉吉林茶園場次，以茶香為主題，帶領遊客走進茶園、品茶即採茶，晚上有天文導覽及戶外星空漫步。

張志翔指出，第二場次海岸咖啡於8月12日在花蓮的豐濱鄉部落，在海岸沿線體驗手烘咖啡、原民創意料理等，晚間同樣是天文導覽及戶外星空漫步，舉辦時間8月12日。

花蓮縣府觀光處指出，「23.5度品味星空」2場活動即日起開放報名，每場次限量20名額，此外，還有其他如月光賞星船、縱谷賞星團等9主題天文旅遊活動，活動時間幾乎全年都有，民眾可上「流星花蓮-山海星光」網站查詢遊程資訊及報名。