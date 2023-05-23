快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

台灣生物多樣性獎揭曉 花蓮獲金獎為唯一得獎縣市政府

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2023台灣生物多樣性獎頒獎，花蓮縣府獲得非營利事業組典範獎金獎肯定，是唯一獲獎的縣市政府。圖／花蓮縣政府提供
2023台灣生物多樣性獎頒獎，花蓮縣府獲得非營利事業組典範獎金獎肯定，是唯一獲獎的縣市政府。圖／花蓮縣政府提供

台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦首屆「2023台灣生物多樣性獎」得獎名單揭曉，花蓮縣政府獲得非營利事業組典範獎金獎，是唯一獲獎的縣市政府。縣府今天表示，感謝縣內各公私部門協力，以創新作法促進生物多樣性，也期盼持續宣導，傳遞保育理念。

為了倡議聯合國生物多樣性公約，TAISE今年舉辦台灣生物多樣性獎，藉由評選表揚執行成效卓著的公私部門，也喚起外界對生物多樣性議題的關注。昨天國際生物多樣性日公布名單，花蓮縣由副縣長顏新章代表領獎。

縣長徐榛蔚今天表示，花蓮縣致力於兼顧生樣性與生態環境，讓保育成為生活的一部分。３年前率全國之先，成立跨局處「有機農業促進專案辦公室」，廣納產官學專家，推動有機農業；去年5月也成立淨零碳排推動小組，協調各局處，朝淨零排放目標努力。

她還舉被列為瀕危的台灣狐蝠保育為例，因為花蓮縣是台灣狐蝠在本島唯一穩定棲地，縣府這幾年與公私部門合作，採取多項保育措施，還透過導覽解說，讓民眾了解也更願意共同守護台灣狐蝠，成為野生動物保育的極佳範例。

縣府表示，這幾年在野生動物保育、推廣、促進生物多樣性、瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動、造林撫育、外來入侵種移除等各面向工作，努力實施創新作法，未來並透過教育宣導，將保育理念傳遞給民眾，推動永續成為花蓮的日常。

2023台灣生物多樣性獎頒獎，花蓮縣府獲得非營利事業組典範獎金獎肯定，副縣長顏新章（中）代表領獎。圖／花蓮縣政府提供
2023台灣生物多樣性獎頒獎，花蓮縣府獲得非營利事業組典範獎金獎肯定，副縣長顏新章（中）代表領獎。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 灣生 徐榛蔚

延伸閱讀

台南鳥會新任理事長蔡旺詮：持續深耕生態保育

保育有成 西藏珠峰自然保護區雪豹數量已逾百隻

「輝金姑」傳達永續保育觀念 嶺東科大奪金點新秀設計獎

花蓮警方破獲重大刑案 警政署長頒慰勉金肯定

相關新聞

基隆警輪班看守「攻擊伯」 議員批荒謬 謝國樑：短期措施

基隆市議會民進黨團今天總質詢時，質疑市府和市警局「將帥無能，累死三軍」，派警方輪班看守被稱為「攻擊伯」的洪姓男子，勤務安...

花蓮中央路設行人庇護島挨車撞 議員批太突出設計不良

花蓮縣府在市區要道中央路增設左轉車道，部分路口設置行人庇護島，縣議員傅國淵指出，因為沒有考量車行動線，庇護島被撞好幾次，...

Chatgpt應用反應兩極 花蓮偏鄉國小教師卻用到紅到日本去

AI人工智慧的發展帶來全新的刺激，有老師擔心學生濫用反帶來負效果，但也有偏鄉老師將人工智慧軟體chatgpt運用在課程中...

拆除遊具引發民怨 謝國樑：第2座室內兒童樂園即將開幕

基隆市政府拆除里鄰公園不合格兒童遊具，或封閉禁用。市議員林旻勳今天質詢時說，遊具拆掉讓親子苦惱，黃色警示線圍起來又像命案...

花蓮慈院兒少保護醫療中心連結資源 守護東部弱勢兒童

花蓮慈濟醫院曾收治1歲女童小星（化名），身上有明顯撕裂傷，經檢警調查發現，由於父親獨自照顧3個子女，家庭經濟弱勢，才導致...

宜蘭府會爭取54億鐵路高架配合款 吳澤成：不可能補助

宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣府必須編列54.39億配合款，是一筆不小的財政負擔。議長張勝德今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦