台灣生物多樣性獎揭曉 花蓮獲金獎為唯一得獎縣市政府

台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦首屆「2023台灣生物多樣性獎」得獎名單揭曉，花蓮縣政府獲得非營利事業組典範獎金獎，是唯一獲獎的縣市政府。縣府今天表示，感謝縣內各公私部門協力，以創新作法促進生物多樣性，也期盼持續宣導，傳遞保育理念。

為了倡議聯合國生物多樣性公約，TAISE今年舉辦台灣生物多樣性獎，藉由評選表揚執行成效卓著的公私部門，也喚起外界對生物多樣性議題的關注。昨天國際生物多樣性日公布名單，花蓮縣由副縣長顏新章代表領獎。

縣長徐榛蔚今天表示，花蓮縣致力於兼顧生樣性與生態環境，讓保育成為生活的一部分。３年前率全國之先，成立跨局處「有機農業促進專案辦公室」，廣納產官學專家，推動有機農業；去年5月也成立淨零碳排推動小組，協調各局處，朝淨零排放目標努力。

她還舉被列為瀕危的台灣狐蝠保育為例，因為花蓮縣是台灣狐蝠在本島唯一穩定棲地，縣府這幾年與公私部門合作，採取多項保育措施，還透過導覽解說，讓民眾了解也更願意共同守護台灣狐蝠，成為野生動物保育的極佳範例。