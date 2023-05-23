花蓮慈院兒少保護醫療中心連結資源 守護東部弱勢兒童

花蓮慈濟醫院曾收治1歲女童小星（化名），身上有明顯撕裂傷，經檢警調查發現，由於父親獨自照顧3個子女，家庭經濟弱勢，才導致女兒跑到馬路上發生車禍。醫院運用「兒少保護區域醫療整合中心」資源，向家長親職教育與衛教，也連結基金會協助改善孩子居家環境，避免意外發生。

慈濟醫院表示，衛生福利部保護服務司在全台成立7個兒少保護醫療區域整合中心，花蓮慈濟醫院承接區域包含花蓮、台東兩縣市，連結花東兩地社政與醫療網絡合作。隔年正式納入醫院小兒部組織編制「兒少保護區域醫療整合中心」，並以跨部門、跨網絡合作模式，自行研發兒虐教材，深入社區跨醫療網絡合作，以及青少年議題的專長與服務等。

慈濟醫院指出，急診曾收治1歲多女童小星，下體有嚴重撕裂傷，兒保中心團隊前往小星家中訪視，發現爸爸一人要照顧3個子女分身乏術，且家中經濟困難，沒錢裝置庭院大門，一不注意孩子就走到馬路上，導致小星發生車禍意外。

負責該案的個管師廖夏慧說，為預防意外事件再次發生，使用團隊所設計的簡易親職諮詢教材，針對小星爸爸個別衛教與親職教育，出院後也連結相關社福資源，包含慈濟基金會等協助改善一家人的生活環境，讓孩子的居家環境更安全。

兒保醫療中心主任張雲傑表示，透過兒少保護通報數據分析，結合院內兒少保護通報服務流程及兒科醫師經驗，於2019年推出「居家安全簡易親職諮詢服務」，也自行研發兒虐傷勢辨識提示卡，協助縣府減少167件兒少保護調查案件。