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花蓮慈院兒少保護醫療中心連結資源 守護東部弱勢兒童

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院兒少保護區域醫療整合中心，獲得國家生技醫療產業策進會第25屆SNQ國家品質標章認證。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院兒少保護區域醫療整合中心，獲得國家生技醫療產業策進會第25屆SNQ國家品質標章認證。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院曾收治1歲女童小星（化名），身上有明顯撕裂傷，經檢警調查發現，由於父親獨自照顧3個子女，家庭經濟弱勢，才導致女兒跑到馬路上發生車禍。醫院運用「兒少保護區域醫療整合中心」資源，向家長親職教育與衛教，也連結基金會協助改善孩子居家環境，避免意外發生。

慈濟醫院表示，衛生福利部保護服務司在全台成立7個兒少保護醫療區域整合中心，花蓮慈濟醫院承接區域包含花蓮、台東兩縣市，連結花東兩地社政與醫療網絡合作。隔年正式納入醫院小兒部組織編制「兒少保護區域醫療整合中心」，並以跨部門、跨網絡合作模式，自行研發兒虐教材，深入社區跨醫療網絡合作，以及青少年議題的專長與服務等。

慈濟醫院指出，急診曾收治1歲多女童小星，下體有嚴重撕裂傷，兒保中心團隊前往小星家中訪視，發現爸爸一人要照顧3個子女分身乏術，且家中經濟困難，沒錢裝置庭院大門，一不注意孩子就走到馬路上，導致小星發生車禍意外。

負責該案的個管師廖夏慧說，為預防意外事件再次發生，使用團隊所設計的簡易親職諮詢教材，針對小星爸爸個別衛教與親職教育，出院後也連結相關社福資源，包含慈濟基金會等協助改善一家人的生活環境，讓孩子的居家環境更安全。

兒保醫療中心主任張雲傑表示，透過兒少保護通報數據分析，結合院內兒少保護通報服務流程及兒科醫師經驗，於2019年推出「居家安全簡易親職諮詢服務」，也自行研發兒虐傷勢辨識提示卡，協助縣府減少167件兒少保護調查案件。

慈濟醫院表示，兒保醫療中心守護東部弱勢兒少，主任張雲傑獲聘為花蓮縣縣兒少福利促進委員會委員，並榮獲保護服務工作最高榮譽「第8屆紫絲帶獎—新銳獎」的肯定，也帶領兒保團隊榮獲第25屆SNQ國家品質標章認證的殊榮。

花蓮慈濟醫院兒保醫療中心主任張雲傑示範兒科加護病房驗傷，使用多波域光源機驗傷，找出孩童隱藏的受傷部位，並與醫師討論驗傷證據保存方式。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院兒保醫療中心主任張雲傑示範兒科加護病房驗傷，使用多波域光源機驗傷，找出孩童隱藏的受傷部位，並與醫師討論驗傷證據保存方式。圖／花蓮慈濟醫院提供

慈濟 花蓮

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