宜蘭府會爭取54億鐵路高架配合款 吳澤成：不可能補助

宜蘭鐵路高架化全長16.1公里，興建經費252億元，縣府必須編列54.39億配合款，是一筆不小的財政負擔。議長張勝德今天關切財務能否執行？建議向宜蘭在中央任職的政府官員吳澤成等人爭取幫忙補助。對此，政委吳澤成表示，配合款是全國一致性規定，不太可能特別補助宜蘭縣。

議長張勝德今質詢表示，宜蘭鐵路高架化從82年3月爭取至今，已經30年了，其中在107年陳金德代理縣長時因不滿鐵道局要縣府花錢重做規劃，而宣布放棄編列，讓宜蘭鐵路宜蘭高架差一點胎死腹中；108年吳澤成政委回宜蘭與縣長林姿妙、秘書長林茂盛等會面，請縣府在108年6月重提規劃，接著由鐵道局協助費用約800萬並爭取在同年9月取得可行性評估核定。

張勝德說，由於交通部作業延遲，國發會不支持這個案子，經吳政委極力爭取，蘇貞昌院長最後才同意，宣布由交通部進入綜合規劃。

他表示，針對鐵路高架建設，請縣府財主單位要籌措54億多配合款，有感於宜蘭財政狀況，如果要中央補助吸收，現在正處中央人脈最好時候，請縣長積極向政委吳澤成及立法院長游錫堃爭取由中央全額補助興建。

縣府財政稅務局長盧天龍表示，縣府提報計畫時有做可行性評估，當時檢視以往年度收支狀況，除扣除基本需求外，每年可自由運用的財源約15億元，依照鐵路高架化期程，縣府每年負擔4億元至7億元，當時評估是有能力去負擔該計畫。

盧天龍說，近年來財務正向穩定發展，稅收成長率比原本推估樂觀，在統籌分配及一般補助的自由運用財源有成長，若計畫不變，目前看起來財政有能力負擔；不過因為縣府財政結構未盡完善，為避免該計畫推動干擾其它施政計畫，建議中央盼吸納部分或全部補助配合款，減輕財政負擔。