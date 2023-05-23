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影／安朔「櫟林天堂」違法開發 台東縣府將罰上百萬元

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
這些被砍的不起眼木頭堆中，有三種被列入紅皮書的殼斗科植物。圖／台灣生態學會提供
這些被砍的不起眼木頭堆中，有三種被列入紅皮書的殼斗科植物。圖／台灣生態學會提供

台東縣達仁鄉安朔地區森林，是全國「殼斗科」物種密度及多樣性最高地區，被譽為「櫟林天堂」，保育團體日前連署為森林請命、引發關注，縣府近日實勘抽查發現，業者租地後違法超限開挖、種薑，違法事證明確，已要求業者說明，依法將開罰近百萬元。

台東縣議員蔡玉玲今天針對本報日前報導，安朔森林「櫟林天堂」被剷除改闢薑田質詢縣府，直言請人以空拍機調查，發現該處被違法開闢薑田、超限利用狀況嚴重，面積恐達百公頃，對安朔部落水土保持威脅嚴重。

農業處長許家豪表示，日前抽查到是北部某農場業主，向國產署承租承租10筆土地，並向達仁鄉公所申請中耕除草，依法不能砍除地上物，但業者違法開發，本月12日邀請水土保持等專家學者到場實勘，發現農場4筆申請免擬具水土保持計畫土地，都已超限開發。

許家豪指出，業者承租土地超挖部分，每案都達1到3公頃，目前初估超挖約8公頃，除砍除地上樹木、要將木材做段木香菇，目前依照違反水土計畫保持請業者陳述意見，因為違規明顯，未來開罰金額可能上百萬元。

台灣生態學會前年接受台東林管處調查計畫，得知達仁安朔地區森林，是全國殼斗科物種密度及多樣性最高地區，在海拔400至601公尺間，有全台最豐富櫟族14種，在助矢山山頂一帶，可見9種櫟林。

台灣生態學會學會理事長陳玉峰表示，櫟林是原民可永久流傳珍貴資產，國際生態人士觀後讚嘆不已，認為該處是最佳生態教育環境，應永續經營，但櫟林位農牧用地，不少已遭剷除、改植薑田，學會才會透過連署，為珍稀櫟林請命。

台東縣政府近日實勘抽查發現，業者租地後違法超限開挖、種薑，違法事證明確、將依法開罰。圖／台東縣政府提供
台東縣政府近日實勘抽查發現，業者租地後違法超限開挖、種薑，違法事證明確、將依法開罰。圖／台東縣政府提供
台東縣政府近日實勘抽查發現，業者租地後違法超限開挖、種薑，違法事證明確、將依法開罰。圖／台東縣政府提供
台東縣政府近日實勘抽查發現，業者租地後違法超限開挖、種薑，違法事證明確、將依法開罰。圖／台東縣政府提供

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