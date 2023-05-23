守護外木山行動小組世界龜龜日快閃 籲關心四接環評

環保署25日召開協和電廠改建案「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組在今天「世界龜龜日」，前往在基隆火車站南站廣場舉辦「填海太可惡，海龜會嗚嗚」快閃行動，並製作成短影音上網分享，藉以號召基隆民眾關心「四接」填海造地議題，守護海龜與海洋生物家園。

美國的陸龜救援團體2000年發起將每年5月23日訂定為「世界龜龜日」，希望透過各項倡議行動，提升社會大眾的保育意識，共同參與減塑和復育、保護海龜、陸龜棲地等實質行動。

守護外木山行動小組表示，基隆外木山海域有豐富的生態及漁業資源，過去水下調查發現除了有大批的珊瑚、海扇，也是保育類海龜綠蠵龜與玳瑁覓食地點。小組成員今早在基隆火車站南站，穿戴龜龜裝舉牌和簡短演講，號召民眾守護海龜家園。