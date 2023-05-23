聽新聞
test
0:00 / 0:00
守護外木山行動小組世界龜龜日快閃 籲關心四接環評
環保署25日召開協和電廠改建案「四接」環評初審會議，守護外木山行動小組在今天「世界龜龜日」，前往在基隆火車站南站廣場舉辦「填海太可惡，海龜會嗚嗚」快閃行動，並製作成短影音上網分享，藉以號召基隆民眾關心「四接」填海造地議題，守護海龜與海洋生物家園。
美國的陸龜救援團體2000年發起將每年5月23日訂定為「世界龜龜日」，希望透過各項倡議行動，提升社會大眾的保育意識，共同參與減塑和復育、保護海龜、陸龜棲地等實質行動。
守護外木山行動小組表示，基隆外木山海域有豐富的生態及漁業資源，過去水下調查發現除了有大批的珊瑚、海扇，也是保育類海龜綠蠵龜與玳瑁覓食地點。小組成員今早在基隆火車站南站，穿戴龜龜裝舉牌和簡短演講，號召民眾守護海龜家園。
守護外木山行動小組說，協和電廠改建案運作多年，環評委員指計畫未臻完備，屢次要求補件再審，環保署25日召開第5次環評專案小組會議，審查四接「東移」方案，恐將成為基隆市民守護海洋的最後機會，邀請市民參與會議，關心後續發展，表達「愛海護海要永續」的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言