門諾招募希望種子 暑期工讀即起報名

花蓮門諾醫院與台電合推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主，27天薪資3萬8千元，限20名額，即日起報名。

門諾醫院指出，「希望種子計畫」提供花蓮在地學子優良工讀環境，除讓學生分擔家庭經濟外，更藉由社會服務體驗方式，培養學生正面價值觀及了解社會弱勢者的需要，以增加職業性向探索，提早規畫未來職涯發展。

「希望種子計畫」今年有20個工作機會，工讀內容依門諾各機構需要及工讀學生所學科系、年級安排適當工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

工讀期間自7月6日至8月11日共6周、27天，每周一至周五，每天8小時，工讀薪資以時薪176元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」即日起至本月31日止（以郵戳為憑）開放報名，凡設籍花蓮縣且目前就讀大專院校的學生（含今年升大二或升五專三年級）均能報名，低收、中低收入戶、原住民等優先錄取，詳情可上門諾醫院官網（https://reurl.cc/65Vdbk）查詢。