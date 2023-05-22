基隆市議會籌組議政顧問公民團 首批卸任議員獲頒聘書

基隆市議會籌組議政顧問團，議長童子瑋今天頒發聘書給前議員蘇仁和等13人，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，為監督基隆市政加分。

童子瑋說，議政顧問是議會的智庫，首批議政顧問成員以第18、19屆卸任議員，感謝前輩們願意為議政發展奉獻心力，相信藉由他們豐富的議政經驗，必定能促進基隆進步。

童子瑋表示，第20屆基隆市議會是持續學習、感恩、開放的議會，議會近5個月來一步步改變，包括建置提案檢索系統、可回放的新直播系統，讓市民的議政參與門檻降低。未來還要廣開議政建言大門，邀請前議員們定期聚會、定期建言，讓市議會的議政文化更圓滿。

市議會議政顧問主要成員以第18屆、第19屆議員為主，均為榮譽無給職。議長童子瑋指出，第20屆基隆市議會是一個持續學習、感恩、開放的議會。這半年，我們透過一步步的改變，包括提案檢索系統、可回放的新直播系統，讓市民的議政參與門檻降低。

童子瑋說，希望未來再邀請加入基隆市各行各業、民間社團、婦女團體、公共議題的先進前輩擔任議政顧問，廣納社會賢達，組成「議政顧問公民團」，讓基隆豐沛的社會力成為監督助力。