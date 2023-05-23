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拚安全用藥、有害生物零檢出 饒慶鈴：釋迦銷陸有信心
鳳梨釋迦銷陸受阻已2年，台東縣議員楊招信昨質詢問「許多農民在問今年可續種嗎？」，縣長饒慶鈴說，全台95%鳳梨釋迦過去銷到香港、澳門及對岸，因銷陸卡關，公部門努力只能做到不賠錢，要幫農民賺錢，還是要讓鳳梨釋迦出口，縣府和學界已訂檢疫規範，可去除99%粉介殼蟲，有信心依此標準，對岸沒理由可擋。
饒慶鈴昨也感嘆，中央雖推動外銷，但「說了一畚箕、做了一湯匙」，真的是杯水車薪，縣府才會持續努力，想恢復中國大陸市場。
饒指出，中國大陸在後疫情時代，對所有水果從嚴審查，包括ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）早收清單都回歸正常審查，過去對台灣方便的綠色通道，也回歸一般樣態。縣府發現，台灣鳳梨釋迦並未訂定明確檢疫規範，原有規範相對籠統，縣府因此找學界共同訂規範，找農會、農友、包裝廠合力推動，若照此規範可去除99%粉介殼蟲，她有信心依此標準，對岸應沒理由可擋，也呼籲農民，新一季生產鳳梨釋迦都應符合規範。
台東鳳梨釋迦自救會長吳村田表示，縣府去年和東大合作，輔導農友落實「有害生物零檢出」及「安全用藥」，搭配產銷履歷制度，近期擬定鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範，現有3家包裝場接受輔導，走向SOP示範場，未來開放後各包裝廠都比照辦理。
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