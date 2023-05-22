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編列3.6億元電動機車預算 民進黨議員要謝國樑說清楚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市議員張顥瀚（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員張顥瀚（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站

基隆市政府編列補助青年購買電動機車追加預算3億6000億元，另編2340萬元委辦宣傳費用，基隆市議會民進黨團今早在定期會聯合總質詢時，鎖定「電動機車」追加預算輪番發言，詢問市長謝國樑執行方式。謝表示，下周前會送交資料到議會，說明政策細節。

基隆市議員張顥瀚表示，下周要審青年電動機車3億多元追加預算，但到今天還未見到市府提供相關資料，詢問市府何時提供？吳驊珈提及市府執行青年電動機車政策，衍生停車位不足問題。此外目前評估報廢機車到領到電動機車約要一個月的時間，申請量若大還可能更長，也會影響到申請人的用車權益。

施偉政質詢市府是以工程、勞務還是財務採購電動機車？環保局長馬仲豪表示是補助方案，並非標案。施偉政認為，既然不是標案，為何要限定廠商，要求市府把規範訂清楚。

鄭文婷議員表示，如果是補助案，就不應該限制民眾購買機車的品牌，如果政府補助4萬元左右，民眾又願意自行負擔差額，為何不能選購價格更高的電動機車？未來每個月電池交換費用，市府也須說明清楚。

謝國樑說，市府編列電動機車追加預算審，計畫評選出比市面價格「好非常多」的機車，勢必要以量來制價。市府歡迎所有廠商來投標，投標時必須要把價值相對高的電動機車，以1台4萬元賣給市政府，再由市府評選決定出線者。

民進黨基隆市議員張顥瀚（背對鏡頭者）今早在議會質詢基隆市長謝國樑，有關電動機車追加預算執行方式。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市議員張顥瀚（背對鏡頭者）今早在議會質詢基隆市長謝國樑，有關電動機車追加預算執行方式。記者邱瑞杰／攝影
民進黨基隆市議員鄭文婷（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員鄭文婷（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員張顥瀚（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員張顥瀚（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員鄭文婷（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站
民進黨基隆市議員鄭文婷（左）今早在議會質詢基隆市長謝國樑（右），有關電動機車追加預算執行方式。圖／取自基隆市議會網站

電動機車 基隆 青年

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