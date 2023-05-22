編列3.6億元電動機車預算 民進黨議員要謝國樑說清楚

基隆市政府編列補助青年購買電動機車追加預算3億6000億元，另編2340萬元委辦宣傳費用，基隆市議會民進黨團今早在定期會聯合總質詢時，鎖定「電動機車」追加預算輪番發言，詢問市長謝國樑執行方式。謝表示，下周前會送交資料到議會，說明政策細節。

基隆市議員張顥瀚表示，下周要審青年電動機車3億多元追加預算，但到今天還未見到市府提供相關資料，詢問市府何時提供？吳驊珈提及市府執行青年電動機車政策，衍生停車位不足問題。此外目前評估報廢機車到領到電動機車約要一個月的時間，申請量若大還可能更長，也會影響到申請人的用車權益。

施偉政質詢市府是以工程、勞務還是財務採購電動機車？環保局長馬仲豪表示是補助方案，並非標案。施偉政認為，既然不是標案，為何要限定廠商，要求市府把規範訂清楚。

鄭文婷議員表示，如果是補助案，就不應該限制民眾購買機車的品牌，如果政府補助4萬元左右，民眾又願意自行負擔差額，為何不能選購價格更高的電動機車？未來每個月電池交換費用，市府也須說明清楚。