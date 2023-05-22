廣告署名市府未經同意遭疑違法 謝國樑：虛心受教

民進黨基隆市議會黨團今天聯合總質詢，質疑基隆市長謝國樑自費在國光客運刊登車體廣告，未經市府同意卻印上「基隆市政府」字樣恐違法。謝國樑說，他充分接受且虛心受教。

謝國樑近期自費在國光客運刊登車體廣告，提到「爭取基隆青年電動機車追加預算，5-6月懇請議會支持」，下方並印上「基隆市政府」字樣。

民主進步黨籍基隆市議員鄭文婷表示，議會定期會8日開議時，她要求謝國樑提出廣告合約，但直到今天謝國樑都未提供。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚質疑，若有民間業者在未經基隆市政府同意，就將「基隆市政府」官名放在廣告，難道沒有行政程序和違法問題，若有民間單位在廣告寫上「基隆市政府」，內容卻是侮辱市府，謝國樑不會生氣嗎。

謝國樑答詢，他會努力找出刊登廣告的報價單，會後提供給鄭文婷，廣告是他出的錢也有報價單，請鄭文婷不用擔心。

謝國樑說，業者是接受他的指示，並非自行刊登車體廣告，若廣告寫上「基隆市政府」不恰當，他已將「基隆市政府」字樣遮蓋，他只是想用自己的錢宣導政策，但問題沒有那麼嚴重。

謝國樑說，若是用私人的錢，在廣告寫上「基隆市政府」，他認同張顥瀚看法且虛心受教，但這與行政程序是兩回事，張顥瀚如果覺得政風處該調查就查，沒有問題。