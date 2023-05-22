希望種子計畫 花蓮學子工讀探索職涯

門諾與台電合作「希望種子計畫」邁入第19年，提供花蓮學子優質的工讀環境，除能分擔家庭經濟，還能透過社會服務體驗，培養正面價值觀及了解弱勢的需要，並探索職涯機會。

門諾醫院今天發布訊息表示，門諾與台電合作「希望種子計畫」，自民國94年開辦至今邁入第19年，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦1年，今年第18屆，10多年來共有300多名學子參與。

「希望種子計畫」今年共提供20個工作機會給設籍於花蓮的大專生，工讀期間自7月6日至8月11日，總計6週，每週一至週五，每天8小時共27天。工讀薪資以時薪176元計算，並依規定投保勞保及提撥勞工退休金；工讀內容則依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級）安排適當的工作項目；工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

門諾醫院指出，「希望種子計畫」只有20個工作機會，報名即日起至5月31日止，歡迎符合資格且有意參與這項計畫的學子踴躍報名，低收、中低收入戶、原住民等得優先錄取，詳情可上門諾醫院官網查詢。