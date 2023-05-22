花警掃毒打詐 警政署長黃明昭頒獎金肯定

花蓮警方今年以來陸續破獲大麻工廠案，查扣大麻市價近2000萬元，另偵破假投資詐欺集團案。警政署長黃明昭今天到花蓮召開治安座談會，頒發破獲重大刑案慰勉金鼓勵。

黃明昭今天抵花蓮縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐」座談會，會前頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定偵破各類刑案成績，以及一線警員執行各項勤務辛勞。

黃明昭要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪。同時全體員警恪遵公務員操守及相關倫理規範，嚴守紀律、謹言慎行，以不包庇、不掩飾態度，端正改善風紀，提升警察正面形象，維護警察團隊榮譽。

花蓮縣警察局長呂世明宣示持續加強清查轄內潛藏犯罪處所，警民連線同心交流，打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派，刨根溯源各類不法勢力，深入瓦解幕後首腦，守護民眾生命財產及安全。

花蓮縣警察局今天公布近期破獲重大刑案，包括楊姓被害人網路上見投資廣告文章，點擊廣告連結跳出Line，詐騙集團使用高獲利、穩賺不賠等話術慫恿投資，楊男註冊帳號後匯款，數月間陸續投入新台幣230萬多元，最終血本無歸，經刑警大隊偵3隊追查陸續逮捕曾姓主嫌等9人移送法辦。

另外，今年1月破獲大麻工廠查扣305株大麻植株，市價近2000萬元，何姓主嫌在透天厝內設置黑色溫室，精準控制溫度、濕度、光線來促進生長，烘乾時還有空氣濾清器過濾大麻味，但仍難逃鳳林警分局查緝到案。