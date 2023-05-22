快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

花警掃毒打詐 警政署長黃明昭頒獎金肯定

中央社／ 花蓮縣22日電

花蓮警方今年以來陸續破獲大麻工廠案，查扣大麻市價近2000萬元，另偵破假投資詐欺集團案。警政署長黃明昭今天到花蓮召開治安座談會，頒發破獲重大刑案慰勉金鼓勵。

黃明昭今天抵花蓮縣警察局召開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐」座談會，會前頒發破獲重大刑案慰勉金，肯定偵破各類刑案成績，以及一線警員執行各項勤務辛勞。

黃明昭要求強力掃蕩黑幫分子、杜絕防制暴力不法，落實建立友善通報網，仔細挖掘社區治安死角，並與地方政府各部門跨局處團結打擊詐騙犯罪。同時全體員警恪遵公務員操守及相關倫理規範，嚴守紀律、謹言慎行，以不包庇、不掩飾態度，端正改善風紀，提升警察正面形象，維護警察團隊榮譽。

花蓮縣警察局長呂世明宣示持續加強清查轄內潛藏犯罪處所，警民連線同心交流，打擊清除社區治安死角，全力檢肅幫派組織、查緝非法槍械、防制詐欺犯罪，並保護青少年免於涉入不良幫派，刨根溯源各類不法勢力，深入瓦解幕後首腦，守護民眾生命財產及安全。

花蓮縣警察局今天公布近期破獲重大刑案，包括楊姓被害人網路上見投資廣告文章，點擊廣告連結跳出Line，詐騙集團使用高獲利、穩賺不賠等話術慫恿投資，楊男註冊帳號後匯款，數月間陸續投入新台幣230萬多元，最終血本無歸，經刑警大隊偵3隊追查陸續逮捕曾姓主嫌等9人移送法辦。

另外，今年1月破獲大麻工廠查扣305株大麻植株，市價近2000萬元，何姓主嫌在透天厝內設置黑色溫室，精準控制溫度、濕度、光線來促進生長，烘乾時還有空氣濾清器過濾大麻味，但仍難逃鳳林警分局查緝到案。

花蓮 警察 大麻

延伸閱讀

台中刑警掃毒打詐有功 署長黃明昭今頒獎10萬鼓勵

遊客澎湖逞凶施暴 黃明昭訪陳光復宣示強力執法

上任首視察澎湖治安 黃明昭要求提高見警率

42名藝人齊聚警政署 攜手警方一同反詐

相關新聞

拚安全用藥、有害生物零檢出 饒慶鈴：釋迦銷陸有信心

鳳梨釋迦銷陸受阻已2年，台東縣議員楊招信昨質詢問「許多農民在問今年可續種嗎？」，縣長饒慶鈴說，全台95%鳳梨釋迦過去銷到...

宜縣府再洩檢舉人個資 議員公親變事主

宜蘭縣教育處去年發生人員洩漏檢舉人個資給被檢舉人，今年2月宜蘭地院依違反個資法判處4月有期徒刑，緩刑3年；豈料上周又發生...

門諾招募希望種子 暑期工讀即起報名

花蓮門諾醫院與台電合推動「希望種子計畫」，提供設籍花蓮縣的大專青年暑期工讀機會，地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護...

基隆市議會籌組議政顧問公民團 首批卸任議員獲頒聘書

基隆市議會籌組議政顧問團，議長童子瑋今天頒發聘書給前議員蘇仁和等13人，希望借助他們的專業與經驗，提供現任議員問政參考，...

編列3.6億元電動機車預算 民進黨議員要謝國樑說清楚

基隆市政府編列補助青年購買電動機車追加預算3億6000億元，另編2340萬元委辦宣傳費用，基隆市議會民進黨團今早在定期會...

謝國樑登廣告宣傳政策市府具名 反對黨質疑違法

國光客運先前出現「懇請議會支持」電動機車預算廣告，市長謝國樑表示是他出資。基隆市議會民進黨團今天聯合總質詢時，質疑謝擅自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦