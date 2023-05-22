宜蘭縣教育處洩漏檢舉人個資又一樁 這次輪到縣議員

宜蘭縣政府教育處去年發生人員洩漏檢舉人個資給被檢舉人，今年2月宜蘭地院依違反個資法判處4月有期徒刑，緩刑3年；豈料上周又發生類似事情，縣議員謝家倫將民眾陳情轉到教育處，他的資料卻被洩漏給被檢舉人，直呼「公親變事主」，並質問縣府如何保護陳情人的安全。

謝家倫今天上午在議會質詢，提到去年教育處承辦人員洩漏個資被判刑一事，他原以為教育處會記取教訓，可惜事件卻以另一種方式重演。上周有民眾向謝陳情，抱怨112年宜蘭縣運動會籃球項目出現多種亂象，包括參賽資格不符、胡亂報名、賽事延遲等狀況，謝家倫5月11日將陳情書轉到教育處。

謝家倫指出，他代民眾轉達陳情書後，教育處承辦人竟將他的資料洩漏給被檢舉單位，讓對方以為是他檢舉的，地方紛傳謝檢舉他人，「公親變事主」；更為要者，身為議員都無法保證自己的隱私，一般民眾如何確保自己不會被洩漏個資？請縣府說明陳情人如何自保。

據了解，被檢舉單位向承辦人詢問怎麼一回事，承辦人以通訊軟體截圖，不小心將謝家倫的名字也截進去，屬於無心但低級的疏忽。教育處說明，已第一時間緊急召集人員檢討全案辦理程序，了解有無違反程序狀況，若屬實會依規定懲處。

縣府表示，已經發生的事件會盡可能和陳情人說明，盼能取得諒解，也會針對行政責任檢討，最重要的是避免再次發生，會要求同仁更加重視個資，加強管理。謝家倫也希望縣府針對縣運會籃球賽啟動調查，親將陳情書交給縣長林姿妙。