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影／台東議員戴假髮犧牲色相唱「哇呀哇」 提醒局處動起來

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議員古志成今在議會質詢，播放自載假髮大唱「挖呀挖」影片，強調以此「犧牲色相」提醒縣府動起來。記者卜敏正／翻攝
台東縣議員古志成今在議會質詢，播放自載假髮大唱「挖呀挖」影片，強調以此「犧牲色相」提醒縣府動起來。記者卜敏正／翻攝

台東縣議員古志成今天在議會質詢，播放自載假髮大唱「挖呀挖」影片，並直言以此「犧牲色相」提醒縣府，縣長已經進入第二任，施政應該更有效率，他近日提很多案子，都是舊案重提，希望把縣府團隊挖起來，全力為民衝刺。

古志成表示，縣長、官員看到他的表演應該都會很開心，但他藉影片提醒縣府官員，議員會不斷挖出縣府各局處問題，千萬不要敷衍。

他說，近期發現縣府幾項會勘，沒有通知議員，他最近所提案的都是舊案，藉由影片提醒縣政府各局處動起來，像之前紅葉部落7年前因颱風部落受損，要辦理以地換地問題，至今沒有進度，實在拖太久了。

原住民行政處長方銘總說，本案由延平鄉公所去年3月完成整體規畫，評估朝原住民社會住宅方式處理，但原預估在原規畫土地，後建設處進行土地通盤檢討時，與公所協商下里有二塊地可提供部落使用，但部落仍然有意見，尚未取得共識。

方銘總說，將請鄉公所盡快確認適合土地，只要土地確認了，即可跟原民會爭取土地用地規畫，將召集相關單位盡快處理。

議員 原住民

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