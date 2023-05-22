池上農田發現黃喉貂 青年培力推動生態友善

台東池上青年培力工作站紀錄生態資料1000多筆，其中包含珍貴的黃喉貂、穿山甲、食蟹獴等，未來將和小農共同推出生態永續報告相關產品，消費者可據以了解生態友善程度。

承接池上青年培力工作站的「熊良心生態顧問公司」執行長林耿弘告訴中央社記者，紀錄田間生態主要有3個目的，建立生態基礎資料、分析田間的生態程度給消費者知道、透過數據提供給政府投入生態給付和棲地保育依據。

林耿弘認為，目前台灣生態友善農特產品資訊揭露不夠健全，希望能更忠實呈現，包含田間生物多樣性的增長、田間動物的指標性和農夫有哪些友善、符合SDGS的永續作為等。

林耿弘舉例，目前在池上的水稻田記錄到黃喉貂，這應是全台灣第一次在水稻田記錄到，但第一時間思考的不是去消費黃喉貂推出相關產品，而是去分析確認田區和黃喉貂生態的相對應關係，並和農友討論有無更友善的管理方式。

林耿弘說，黃喉貂是中、高海拔的動物，會出現在池上低海拔的水田很難得一見，也很值得研究，這紀錄除了可以商業發展，也兼具生態保育策略的貢獻；未來希望透過這些田間數據，除了讓消費者、企業採購時能選擇更符合生態友善的農特產品外，也希望提供給政府對於農業與環境生態永續發展政策的依據。