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台東活水湖活化 擬依森林公園收費

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
活水湖位於台東市區東北隅，為天然湧出泉人工湖，是辦水域活動重要場域。記者卜敏正／攝影
活水湖位於台東市區東北隅，為天然湧出泉人工湖，是辦水域活動重要場域。記者卜敏正／攝影

台東縣政府為活化活水湖，邀社團、民間協會及地方里民座談，勾勒活水湖願景，與會者呼籲定期清湖、盡快分區開放游泳，也爭取簡化水域活動申請流程，可參考台北市基隆河水域管理方法，結合智慧管理系統。縣府將評估比照森林公園收費模式，讓活水湖更開放。

台東縣水中運動協會副理事長林明春表示，許多人關心活水湖未來發展，也向縣府提建議，有人主張要更多元應用，別只委由單一單位，活水湖區域大，僅交單一團體恐難做完善管理。

林明春說，協會也建議加強清淤，活水湖深淺落差大，可開放一部分區域，聘專業救生員，讓台東人多一處戲水空間。

農業處長許家豪表示，活水湖中長期目標是結合周邊用地，發展全方位水域活動及環境教育中心，完善配套服務如停車場、廁所及淋浴空間，打造全新「活水湖水域遊憩區」，串聯森林公園及海濱公園，形成優質、具教育功能的濱海休憩廊帶。

許家豪說明，縣府將再辦招商，同步進行活水湖園區規畫與後續經營，縮短執行期限，評估比照森林公園收費模式，增加收益，提升維管品質，公益團體教育訓練不收費。

活水湖為天然湧出泉人工湖，相當於88座游泳池大，是辦龍舟賽、鐵人三項等場地，縣府曾於105至109年委外經營，110年辦2次招標，皆無廠商投標。

森林公園 台東

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