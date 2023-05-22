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田寮河畔鳥襲 樹下停車屎彈累累

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
田寮河美猴橋、金雞橋間行道樹吸引鳥類築巢繁殖，停在樹下停車格的汽車慘遭鳥屎襲擊。記者邱瑞杰／攝影
田寮河美猴橋、金雞橋間行道樹吸引鳥類築巢繁殖，停在樹下停車格的汽車慘遭鳥屎襲擊。記者邱瑞杰／攝影

基隆市田寮河美猴橋、金雞橋間的河畔行道樹每年5月聚集鷺科鳥類築巢。民眾口耳相傳，多知道把車停在附近樹下停車格可能「彈痕累累」，愛車可能滿布鳥類排泄物。市政府交通處表示，將研議塗銷停車格、季節性禁止停車或設告示提醒。

基隆市中正高架橋接中山高360度迴轉路段，西定河匯入旭川河處沉砂池畔的樹林幾無人跡，形成鷺科鳥類棲息地。多年前市府在沉沙池興建汙水處理設施，移植或修剪沉沙池旁的樹木，部分鷺科轉移到金雞橋附近人道樹築巢，越聚越多，保育人士估算最多有近千隻。

每年到鷺科繁殖季，田寮河畔兩側仁一路、信一路行道樹就會吸引小白鷺、黃頭鷺和夜鷺築巢、產卵、育雛，相當熱鬧。市中心可以近距離欣賞生態，有人視為保育佳話，但附近往來行人及停車民眾卻抱怨鳥屎不時從天而降，衍生髒亂問題。

仁一路側人行道設有遮棚，對行人的威脅較低，但路邊汽機車停車格毫無防護，停放時間一久就滿布鳥屎；信一路人行道無遮棚，行人不敢從樹下走過，被迫冒險改走車道，或用手護頭快步通過。

交通處表示，每年5到9月是田寮河兩側鳥類頻繁「投彈」期間，市府收費供人停車，卻讓停車民眾面臨「鳥襲」風險，確有不妥，近期會研議對策，包括取消問題路段停車格、季節性開放停車，或設置看板告知「風險」。

環保局清潔隊每年鷺科繁殖季每天派員打掃枯枝，每周沖洗地面3次，維護環境。但鳥類排泄物不易清洗，仁一路、信一路車道和人行道上仍可見大大小小的「彈著點」。

人行道 行道樹 基隆

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