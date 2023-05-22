轎車又闖平交道 花蓮鐵警開罰

花蓮9日發生轎車闖入平交道警戒區，前天又發生相同事件，觸動異物偵測系統，行經的台鐵272次列車緊急降速通過，十分危險。鐵路警察局花蓮分局依法告發，將處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照。

鐵路警察局花蓮分局表示，前天有民眾於臉書社團上傳影片，一輛自小客車於豐村平交道範圍內臨時停車，所幸列車未撞上。經調閱平交道監視器影像發現，上午10時50分平交道警鈴、閃光號誌已啟動，遮斷桿也開始起降，白色自小客車闖越後卡在平交道內，因而觸動平交道異物偵測系統。

當時行經該處自強272次列車緊急降速後慢行通過，險釀事故，針對該用路人違規行為，鐵警查證後已依據違反道路交通管理處罰條例，予以告發。

鐵路警察局花蓮分局指出，汽車駕駛人，駕車闖越鐵路平交道或超車、迴車、倒車、臨時停車或停車，處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

將針對轄內相關交通熱點，加強編排巡邏勤務進行防制與執法取締。

警方呼籲，用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，請勿緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故，駕駛人應盡速通過此區域，以維持平交道範圍內淨空與安全。