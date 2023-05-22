南方澳一拍魚市 內外設攤搶客

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今年2月1日開幕，遷進多數舊南寧魚市場攤販，部分攤販選擇在市場外擺攤，生意不輸市場內攤位。魚販表示，市場外攤位的客群多是本地熟客，外地遊客仍會選擇到一拍購買。

南方澳第一魚市場舊辦公大樓建於民國52年，一樓是拍賣場，由於年代久遠，被鑑定為危險建物，原地拆除新建，耗資1億9000萬餘元，近3年工時完工，今年2月1日啟用。一拍市場啟用後，位於第二漁港旁的南寧魚市場服役逾40年，便告終結，攤販遷至一拍魚市場。

地方人士指出，南寧魚市場攤販眾多，一拍魚市場僅32個攤位無法全部容納，其他沒承租到攤位的攤販便另謀他路，承租一拍市場旁民宅，同樣可以賣魚，空間更大，且不用受到市場內規範，如「殺賣分離」的限制，有時更受大消費者歡迎。

一拍市場內攤商表示，一拍市場攤位是多年前就登記承租，南寧市場內登記攤商都有承租到，目前在市場外擺攤的攤位應是當時也在南寧市場外擺攤的；生意說不上誰好，以本地消費者來說，較傾向認商家而非認地點，大家都會找信任魚販，至於外地消費者，自然還是會到較乾淨的一拍來消費。

攤商笑說，還是不太習慣「殺賣分離」的模式，要慢慢適應；一拍市場行銷管理部主任莊嗣毅說，市場外攤販確實會吸引不少買魚民眾，但他們也是自行租用民居做生意，不可能去限制，一拍市場會努力維持與提升消費品質，比如昨天舉辦促銷活動，市場內有全面95折活動，就能吸引更多消費者。