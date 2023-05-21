樹上滿是鳥巢！車停樹下驚見「彈」痕累累 欲哭無淚

每年5月進人鷺科繁殖季節，基隆市田寮河美猴橋、金雞橋間的河畔行道樹，就會聚集鷺科鳥類築巢。民眾口耳相傳，多知把車停在兩側道路樹下停車格可能「彈痕累累」，但仍有人沒察覺危機，看到愛車滿布鳥類排泄物時欲哭無淚。市府交通處表示，將研議塗銷停車格，或季節性禁止停車。

基隆市中正高架橋接中山高360度迴轉路段，西定河匯入旭川河處沉砂池畔的樹林，因為幾無人跡，形成鷺科鳥類棲息地。多年前市府在沉沙池興建汙水處理設施，移植或修剪沉沙池旁的樹木，部分鷺科轉移到金雞橋附近人道樹築巢，越聚越多，保育人士估算鼎盛時期多達近千隻。

每年到了鷺科繁殖季，田寮河畔行道樹就會吸引小白鷺、黃頭鷺和夜鷺來築巢、產卵、育雛，相當熱鬧。在市中心可以近距離欣賞生態，有人視為保育佳話，但也有人抱怨鳥屎不時從天而降，衍生髒亂問題。

位在仁一路側的人行道，因為有設雨陽棚，對行人的威脅較低，但路邊汽機車停車格因為毫無防護，停放時間一久，可能滿布鳥屎。信一路人行道無雨陽棚，很多行人不敢從樹下走過，被迫改走車道，或是用手護頭遮，快步通過。

交通處表示，仁一路田寮河畔台電大樓路段停車格，每年5到9月可能遭樹上鳥類排泄物擊中的問題存在多年。市府收費供人停車，卻讓停車民眾面臨「鳥襲」風險，確有不妥，近期就會研議對策，包括取消這個路段停車格、季節性開放停車，或是設置看板，告知停車民眾注意「風險」。