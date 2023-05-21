稽查老宅避難地下室 住戶困擾

對岸機艦擾台，國內強化民防演練，加強防空避難所稽查，台東有防空避難設施住家，近期收到警局函文聯合稽查，住戶直言，有地下室就列防空稽查很困擾；建設處表示，1989年前興建3樓透天厝，依當時建築法須設防空避難所，現在規定改了，但警局仍需須依舊法例行稽查。

台東縣警局表示，防空避難所設施聯合稽查，是依內政部警政署「聯合稽查防空避難安全小組工作原則」辦理，主要強化縣內防空避難設施整備，盤點數量、位置及容量，確保戰時民眾防空避難安全，本月26日起稽查，籲請住戶配合。

警局說明，會同縣府建設處、消防局等單位，組「聯合稽查防空避難安全小組」，稽查核對建物使用執照、管理人、照明設備、進出門操作開關及辨識牌示等，也對設施內空間是否淨空及積水稽查。

台東市住戶抱怨，老家是1986年興建的透天厝，當時規定須設地下室，列防空避難用途，但自家地下室不能放置物品、不能自由運用，員警每半年稽查一次，現又聯合稽查，很困擾。

縣府建設處表示，警局依法須例行稽查，若要避免稽查困擾，只能建議拆除重蓋，新建築適用新法規，住戶可選擇不設地下室，就算設地下室也不受防空避難設施列管。