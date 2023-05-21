快訊

獨／5億高中生房地產權狀寄放代書處討不回 律師揚言提告代書回應了

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮撒固兒聚會所上梁 11月完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在國福里撒奇萊雅祭祀廣場興建部落文化聚會所，近日上梁，預計11月完工。圖／花蓮市公所提供

撒奇萊雅族的撒固兒部落位於花蓮市國福里，市公所爭取花東基金，再自籌千餘萬元興建部落文化聚會所，近日上梁，預計11月底完工，是花蓮市第5座。部落頭目徐從說，歷任頭目都極力爭取，部落族人等了12年，終於盼到，預計再半年就能完工，族人都很開心，期待明年歲時祭儀就能在這裡舉辦。

上梁儀式由徐從帶領，全程以原住民儀式感謝祖靈，市長魏嘉彥、市代會主席李振瑋等人在鋼梁上簽名，再由吊車吊起上梁。

市公所表示，撒固兒部落文化聚會所位於國福里撒奇萊雅祭祀廣場，占地140坪，總工程經費2425萬餘元，其中內政部花東永續發展基金補助1350萬元，餘下1075萬元由市公所自籌。工程因變更設計不足163萬元，感謝魏嘉賢議員協助向笛布斯．顗賚、李正文、周駿宥等議員爭取工程建議款施作。

市長魏嘉彥說，這是全市第5座聚會所，去年10月開工，施工進度已達55%，預計今年11月就能完工，未來將以「一部落一聚會所」為目標，持續爭取經費逐步推動。

聚會 花蓮 議員

延伸閱讀

中職／罕見！煙火飄進場內霧濛濛 花蓮戰役喊暫停

全市第5座！花蓮撒固兒聚會所上梁 預計11月完工

花蓮垃圾車打滑撞山壁側翻 掉滿地垃圾 駕駛骨折送醫

花蓮門諾引入對比劑超音波 助B肝帶原者揪出早期肝癌

相關新聞

樹上滿是鳥巢！車停樹下驚見「彈」痕累累 欲哭無淚

每年5月進人鷺科繁殖季節，基隆市田寮河美猴橋、金雞橋間的河畔行道樹，就會聚集鷺科鳥類築巢。民眾口耳相傳，多知把車停在兩側...

太管處環教營隊明開放報名 邀學子一個負責任的登山者

中央開放山林，許多人選擇登山，太魯閣國家公園管理處於7月3日至5日，將舉辦「做一個負責任的登山者」Youth Camp，...

南方澳一拍魚市場內外都有攤位 成另類競爭關係

宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今年2月1日開幕，舊南寧魚市場的攤販大多遷移來此，多數遷進新市場，但也有少數攤販沒有進到市場，反...

活水湖如何活化？縣府評估比照森林公園收費管理

台東縣政府為活化活水湖，邀請多社團、民間協會及地方里民座談，勾勒活水湖願景，與會者呼籲定期清湖、盡快分區開放游泳，也爭取...

躲藏林道小徑間的眺望祕境 搭乘小船探訪台版魔戒洞窟

蘭陽平原清爽的初夏微風襲來，展開一段綠意盎然清新之旅，更可登高遠望冬山河出海口與龜山島，徹底擁抱自然，體察身心靈的解放。

在森林中露營卻有專屬泳池 風格露營車一泊四食隱奢之旅

在宜蘭冬山鄉的隱密之境開幕了嶄新的LOOPLAND露營園區，創意地提倡「沉浸式住宿體驗」，讓旅人從一入園就能開始感受被森林、自然包圍的悠哉感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦