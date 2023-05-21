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OHCA救援成功 謝國樑：擬發獎金鼓勵

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

消防署統計基隆去年OHCA急救成功率為14.38％，為全台倒數第四名，市議員陳冠羽說，基隆已進入超高齡社會，應提高急救成功人數。市長謝國樑說，目前救援成功率已提升到20％，研議OHCA救援成功將發獎金鼓勵。

陳冠羽說，去年基隆OHCA（患者到院前心肺功能停止）人數382人，急救成功人數55人，急救成功率14.38％，康復出院人數6人，康復出院比率1.57％。

陳冠羽表示，基隆已進入超高齡社會，老年人口比率相當高，救護品質設備、人力培訓要跟著提升，但去年OHCA急救成功率全台倒數第四、康復出院率全台倒數第五，應提高OHCA急救高級救護人才培養，提高急救成功人數。

市府發言人余治明指出，急救成功率111年為14.38％ 、110年為14.71％、109年為17.33％，今年新市府團隊上任後，相較於前3年大幅提升，今年1月至4月統計為20.75％，未來將加強救護人才培訓。

謝國樑說，他很關心此議題，與消防弟兄討論，研議OHCA救援成功發獎金鼓勵，讓消防弟兄有榮耀感。

消防局表示，加強因應作為，會強化民眾CPR教育及AED使用方式，民眾報案時會線上實施指導CPR，遴派救護人員參加高級救護技術員訓練，並規畫指導醫師至分隊討論。

基隆 謝國樑

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