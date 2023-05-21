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基隆21路口 完成行人綠燈早開

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆信一路與義二等21處人車衝突較多路口完成行人綠燈早開。記者游明煌／攝影
基隆信一路與義二等21處人車衝突較多路口完成行人綠燈早開。記者游明煌／攝影

為打造行人友善空間，基隆市配合中央政策加速辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，近日完成第一階段信一路與義二路口等21處設行人綠燈早開；並選出市區9處路口分析人車流量，如可行7月底前會設行人專用時相。

市長謝國樑上任後推動「行人友善」城市，台南發生一對母女過馬路遭車輛撞擊傷亡憾事後，他指示交通處全力配合交通部推動行人綠燈早開及專用時相政策。

交通處表示，信一路與義一路口等6處先前已有行人綠燈早開，目前再分兩階段在推動，第一階段先以人車流量大的路口優先，有21處路口在17日已全數調整完畢；第二階段將以學校周邊路口為範圍，7月底前完成。

以前一般交通號誌人、車同步，行人綠燈早開時相是先讓行人進入行人穿越道後，再開放車輛通行，增加行人可見度，減少人車爭道。

交通處長王圳宏說，基隆的路口不大，因此綠燈早開秒數約5到6秒，行人先走後車輛才通行，中間的時間差就是行人專屬時段，沒有來車的威脅。

而行人專用時相是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大的路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，各方向車子全停，行人可擁有專屬通行權。

目前仁三路與愛三路口等3處路口已有設置行人專用時相，市府再針對市區9處路口委請專業顧問單位進行人車流量分析，如經評估可行也將於7月底前執行。

流量 基隆

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