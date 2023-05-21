聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆21路口 完成行人綠燈早開
為打造行人友善空間，基隆市配合中央政策加速辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，近日完成第一階段信一路與義二路口等21處設行人綠燈早開；並選出市區9處路口分析人車流量，如可行7月底前會設行人專用時相。
市長謝國樑上任後推動「行人友善」城市，台南發生一對母女過馬路遭車輛撞擊傷亡憾事後，他指示交通處全力配合交通部推動行人綠燈早開及專用時相政策。
交通處表示，信一路與義一路口等6處先前已有行人綠燈早開，目前再分兩階段在推動，第一階段先以人車流量大的路口優先，有21處路口在17日已全數調整完畢；第二階段將以學校周邊路口為範圍，7月底前完成。
以前一般交通號誌人、車同步，行人綠燈早開時相是先讓行人進入行人穿越道後，再開放車輛通行，增加行人可見度，減少人車爭道。
交通處長王圳宏說，基隆的路口不大，因此綠燈早開秒數約5到6秒，行人先走後車輛才通行，中間的時間差就是行人專屬時段，沒有來車的威脅。
而行人專用時相是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大的路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，各方向車子全停，行人可擁有專屬通行權。
目前仁三路與愛三路口等3處路口已有設置行人專用時相，市府再針對市區9處路口委請專業顧問單位進行人車流量分析，如經評估可行也將於7月底前執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言