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宜蘭三奇美徑彩繪稻田飄美樂 稻浪音樂會今登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
三奇美徑「小鹿風箏」彩繪稻田，把美麗的大地畫布點綴得更加療癒。圖／冬山鄉公所提供
三奇美徑「小鹿風箏」彩繪稻田，把美麗的大地畫布點綴得更加療癒。圖／冬山鄉公所提供

素有「宜蘭版伯朗大道」的三奇美徑是旅遊熱門景點，冬山鄉公所今年在道路兩側翠綠稻田設計小鹿彩繪稻田，今天下午系列活動之一「稻浪音樂會」在田間登場，民眾耳邊聽著美妙樂音，放眼望去是小鹿放風箏的滿滿綠意，享受大自然美好。

5月份進入宜蘭的賞稻期，冬山鄉公所規劃三奇美徑系列活動，從這個月起就可以欣賞到彩繪稻田，今天舉辦稻浪音樂會；6月3日、6月4日、6月10日、6月11日安排熱氣球嘉年華接力，一直到暑假7月的風箏節嘉年華，帶領大家體驗三奇美徑最美的時段。

彩繪稻田年年獲好評，冬山鄉公所這次邀請地方創生夥伴「斑比山丘」參與設計，以去年最吸睛的風箏節為設計發想，加入小鹿元素，營造出可愛梅花鹿及造型風箏，在綠油油的稻田中療癒又可愛。

冬山鄉公所表示，彩繪稻田為可食地景，稻作品種差異而有不同顏色，添加稻田活潑色彩，彷如大地畫布般，同時也透過彩繪稻田提倡食農教育的重要性。

今天稻浪音樂會中，請到慈心華德福「愛拉小提琴團」及「冬山國小管樂團」參與演出，愛拉小提琴團是由慈心中小學一年級到九年級的孩子所組成，以練習古典曲為基礎，積極參與音樂活動，深獲好評。

冬山國小管樂團於民國83年成立至今，音樂比賽榮獲15次全國特優獎，更獲邀前往日本演出，還特別邀請荒野保護協會演出行動劇「愛在五十二甲」，透過戲劇述說阿公阿嬤及鄰居阿姨的家鄉故事，認識過去的歷史，這場音樂會融入教育議題，期許大家愛護土地，減少環境破壞。

荒野保護協會演出行動劇「愛在五十二甲」，音樂會融入環境教育議題，期許大家愛護土地，減少環境破壞。圖／冬山鄉公所提供
荒野保護協會演出行動劇「愛在五十二甲」，音樂會融入環境教育議題，期許大家愛護土地，減少環境破壞。圖／冬山鄉公所提供
荒野保護協會演出行動劇「愛在五十二甲」，音樂會融入環境教育議題，期許大家愛護土地，減少環境破壞。圖／冬山鄉公所提供
荒野保護協會演出行動劇「愛在五十二甲」，音樂會融入環境教育議題，期許大家愛護土地，減少環境破壞。圖／冬山鄉公所提供
「稻浪音樂會」在三奇美徑田間登場，民眾放眼望去滿滿綠意，享受大自然美好。圖／冬山鄉公所提供
「稻浪音樂會」在三奇美徑田間登場，民眾放眼望去滿滿綠意，享受大自然美好。圖／冬山鄉公所提供
「稻浪音樂會」在三奇美徑田間登場，民眾耳邊聽著美妙樂音，放眼望去是小鹿放風箏的滿滿綠意。圖／冬山鄉公所提供
「稻浪音樂會」在三奇美徑田間登場，民眾耳邊聽著美妙樂音，放眼望去是小鹿放風箏的滿滿綠意。圖／冬山鄉公所提供
三奇美徑「小鹿風箏」彩繪稻田，把美麗的大地畫布點綴得更加療癒。圖／冬山鄉公所提供
三奇美徑「小鹿風箏」彩繪稻田，把美麗的大地畫布點綴得更加療癒。圖／冬山鄉公所提供

風箏節 音樂會

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