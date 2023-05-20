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基隆21處路口完成行人綠燈早開 9路口擬設行人專用時相

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
第一階段信一路與義二路口等21處，人車衝突較多路口已設行人綠燈早開。記者游明煌／攝影
第一階段信一路與義二路口等21處，人車衝突較多路口已設行人綠燈早開。記者游明煌／攝影

為打造行人友善空間，基隆市配合中央政策加速辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，近日完成第一階段信一路與義二路口等21處設行人綠燈早開；並選出市區9處路口分析人車流量，如可行7月底前會設行人專用時相。

市長謝國樑上任後積極推動基隆成為「行人友善」城市，有鑑於日前台南市發生母女走斑馬線過馬路，遭車輛撞擊導致傷亡憾事，立即指示交通處全力配合交通部推動行人綠燈早開及專用時相政策。

交通處表示，原來即有在信一路與義一路口等6處路口設置行人綠燈早開，目前計畫分兩階段在全市周邊路口主幹道設置，第一階段先以人車流量大的路口為優先，經盤點全區21處路口在5月17日全數調整完畢，第二階段將以學校周邊之路口為推動範圍，預計7月底前全數完成。

有別於過往人、車同時開起，行人綠燈早開時相是先讓行人進入行人穿越道道後，再開放車輛通行，讓行穿線上行人更明顯，增加行人可見度，減少人、車爭道時間。

交通處長王圳宏說，基隆路口並不大，因此綠燈早開秒數約5到6秒，行人先走後車輛才通行，中間的時間差就是行人專有的時段，沒有來車的威脅。

而行人專用時相是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大路口，分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，各方向車全停，行人可擁有專屬通行權。

原來在仁三路與愛三路口等3處轉向量大路口已設置行人專用時相，市府已針對市區9處路口委請專業顧問單位進行人車流量分析，如經評估可行也將於7月底前執行。

交通處表示，藉由設置行人綠燈早開時相及行人專用時相，適度分離行人與車輛通行時間，同時提升行人可見度，讓行人安心通過路口。

第一階段信一路與義二路口等21處，人車衝突較多路口已設行人綠燈早開。記者游明煌／攝影
第一階段信一路與義二路口等21處，人車衝突較多路口已設行人綠燈早開。記者游明煌／攝影

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